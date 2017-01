Z NATION 3 / Anticipazioni puntata 11 gennaio 2017: Hector si trasforma in una nuova creatura!

Z NATION 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 11 gennaio 2017, AXN Sci-fi trasmetterà un nuovo episodio di Z Nation 3, in prima Tv assoluta. La puntata sarà l'ottava, dal titolo "Cuore di tenebra". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: mentre si trovano in viaggio alla ricerca di Murphy (Keith Allan), Addy (Anastasia Baranova) e Doc (Russell Hodgkinson) si imbattono con molta sorpresa in Sketchy (Mark Carr) e Skeezy (Doug Dawson). I due, rivleando di essere sopravvissuti agli eventi precedenti, si trovano a bordo di una limousine, seguiti dal corteo presidenziale. I due rivelano infatti di essersi spacciati per Presidente degli Stati Uniti e Capo Gabinetto, riuscendo a farsi beffe di tutti. Il gruppo raggiunge infine il Sud Dakota, proseguendo con la loro finta propaganda politica, mentre Addy e Doc, alla ricerca di una radio, rimangono delusi. La giovane Erin (Jesse LaTourette) chiede poi a Sketchy di aiutarli con il marito, che è molto malato e teme che si trasformi. Il finto Presidente scatta però solo un selfie con l'elettrice e si allontana, ma Doc si offre di darle una mano. Il Sindaco (Lisa Carswell) è insospettita dal loro comportamento e chiede loro di esibire il documento che attesta la leggitimità della sua elezione. Sketchy le mostra una lunga lista di persone morte e dichiara di essere l'unico successore rimasto sopravvissuto. Doc nota che tutti i cittadini hanno degli occhi mutati, ma non riesce a stabilire che si tratti del virus zombie. Il Presidente annuncia poi di voler costruire un grande cordone per tenere lontana la minaccia apocalittica, chiedendo ai cittadini di fare un'offerta di qualsiasi tipo. Anche se Addy e Doc avvisano Erin di non dare la sua fede nuziale, la ragazza cerca di fare di tutto perché il marito possa sopravvivere. In quel momento, John J. Lannister (Robert Blanche), il legittimo Presidente, irrompe sul posto. Addy vorrebbe andare via, ma Doc vuole scoprire perché i cittadini di quella città si stanno ammalando. Addy decide quindi di approfittare della situazione ed accetta di collaborare con Lannister per smascherare i due ladri. Durante il dibattimento, un uomo irrompe sul posto ed annuncia che la città vicina è popolata interamente da zombie, poco prima di morire a sua volta. Doc risale poi all'acqua che rifornisce la cittadina e scopre che all'interno della cisterna si trova uno zombie. Anche se il medico avviserà il gruppo della propria scoperta, non verrà creduto e dovrà dare una piccola dimostrazione proprio sul Sindaco. Una volta data la pastiglia alla donna, i suoi occhi ritornano normali, ma pochi istanti dopo, un altro gruppo di uomini smaschera i due impostori, che tentano invano di fuggire con il bottino. Il tutto si tradurrà alla fine in una lotta nel fango con Lannister. Doc ed Addy approfittano della situazione per fuggire a bordo della limousine presidenziale.

Z NATION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'11 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "ELECTION DAY" - In questa nuova puntata di Z Nation 3, la narrazione si sposterà verso Warren, che ha ormai raggiunto Spokane con la dottoressa Sun ed Hector. All'interno, 10k avrà modo di affrontare Murphy di persona. Purtroppo l'incursione di Warren non avrà l'effetto sperato, tanto che riuscirà ad uscire dal quartier generale di faccia blu con molta difficoltà. Warren realizza quindi di aver bisogno di un esercito tutto suo e non potrà far altro che rivolgersi alle Mani Rosse. Hector non è d'accordo, ma non riesce a farsi valere. Avrà modo anche di affrontare l'usurpatore del suo titolo di Scorpione, un uomo squilibrato realmente coinvinto di ciò che dice. Il duello fra Hector e Vasquez è inevitabile, prima che Warren faccia fuori l'estraneo. L'ex Scorpione tuttavia ha la peggio, ma grazie al siero della dottoressa Sun, riesce a non trasformarsi in zombie nonostante venga ucciso. Una volta riaperti gli occhi, mostra un piccolo cambiamento...

© Riproduzione Riservata.