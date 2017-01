iZOMBIE 2 / Anticipazioni puntata 11 gennaio 2017: Clive viene sospeso dalla Polizia. Ha ucciso la sua stalker?

iZOMBIE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Action di oggi, mercoledì 11 gennaio 2017, andrà in onda un nuovo episodio di iZombie 2, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "La stalker ferita". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Major (Robert Buckley) e Liv (Rose McIver) continuano ad avere una forte intimità, anche se non possono andare oltre certi limiti per evitare la trasformazione. Intanto, una cameriera d'hotel trova il corpo di un mago gotico in una delle stanze, colpito alla gola con una carta da poker. Syd Wicked (Justin Sproule) stava partecipando infatti ad una conferenza sulla magia, il Prestofest. Per riuscire a risolvere il caso, Liv si nutre del suo cervello e si offre per fare da cavia durante lo show di Houdina (Fiona Gubelmann). Grazie ad una visione, scopre che la donna e Syd avrebbero dovuto sposarsi, ma anche che Houdina ha rifiutato l'offerta. Durante la convention, Ravi (Rahul Kohli) conosce Angel (Brittney Wilson), di cui si invaghisce fortemente e che tuttavia allontana la mattina successiva. Blaine (David Anders) invece chiede l'aiuto di Liv perché risolva il mistero di chi sta uccidendo tutti gli zombie, anche se deve superare la sua diffidenza. Introducendosi in casa di Clive (Malcolm Goodwin), mettono al setaccio tutti i fascicoli sui sospettati ed in modo fortuito scoprono che si sta avvicinando troppo alla verità su Suzuki (Hiro Kanagawa). In seguito, Liv e Clive raggiungono un altro mago vecchia scuola, Magnus (Kevin McNulty), con cui la vittima ha avuto dei forti contrasti a causa della diffusione di un suo trucco. Syd infatti faceva l'apertura al suo spettacolo, ma in seguito ha cercato di ostacolarlo. Più tardi, Peyton (Aly Michalka) riferisce a Blaine di aver ricevuto la visita di Stacey Boss (Eddie Jemison) e lo mette in guardia sul possibile pericolo. Liv invece sostituisce il rapporto del laboratorio sul cervello trovato a casa di Suzuki, facendo in modo che figuri di bovino. Ravi scopre poi che altri due maghi, Smoak (Jason Antoon) e Meers (Mercy Malick) avevano avuto diverse tensioni con Syd, per via di alcune minacce della vittima, che aveva intenzione di diffondere uno dei loro trucchi. Grazie alla loro testimonianza, scoprono che Houdina ha mentito e che non si trovava sul palco come ha affermato in precedenza. Liv e Clive scoprono però che in realtà la responsabile può essere solo la cameriera, Irina, che risulta assente da diverso tempo. La zombie intuisce che la donna si trova ancora nell'hotel e che si tratta in realtà di Meers. A fine caso, una donna misteriosa supervisiona ogni movimento di Liv, mentre Ravi cerca di baciare Peyton, ma viene respinto. Quella sera, mentre Clive rimane deluso dal risultato del laboratorio, la donna misteriosa lascia una lettera al di fuori della porta di Dale (Jessica Harmon), che in quel momento si trova a casa del detective.

iZOMBIE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'11 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "LA STALKER FERITA" - Regina Summer viene uccisa con la pistola di Clive, motivo che lo porta alla sospensione in attesa dell'esito delle indagini. Clive aveva avuto un appuntamento con la vittima prima di conoscere Dale, ma aveva interrotto i loro incontri quando aveva scoperto che lo tormentava. Regina aveva lasciato un album di immagini alla porta di Dale, a causa della sua forte gelosia. Il cervello della vittima fanno diventare quindi Liv estremamente gelosa, facendola risalire ai messaggi che Major ha scambiato con Rita. Intanto, la nuova bevana Super Max inizia a trasformare i soggetti che si sono sottoposti al test in modo più rapido. Quando Vaughn beeve il drink per il suo allenamento, inizia a diventare molto aggressivo. Ore dopo, Liv cerca di recuperare l'album di Regina dall'auto di Price, dove lo ha nascosto per salvare il suo matrimonio. Anche il capo infatti aveva avuto una relazione con la donna. Più tardi, Ravi e Liv scoprono che una coppia aveva assunto di recente Regina come wedding planner.

