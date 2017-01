(DARIO) UN PASSO DAL CIELO 4 / Anticipazioni e curiosità sulla fiction con Daniele Liotti

UN PASSO DAL CIELO 4 ANTICIPAZIONI, DAL 17 GENNAIO LA NUOVA STAGIONE DELLA FICTION (OGGI 12 GENNAIO) - Parte il 17 gennaio la quarta stagione della fiction campione d'ascolti di Rai Uno Un passo dal cielo, orfana del protagonista Terence Hill. Al posto del famoso attore, che presto tornerà a vestire i panni di Don Matteo, troviamo una new entry interpretata da Daniele Liotti, il quale presta il volto a Francesco Neri. Francesco è un ex membro del reparto speciale dell'esercito, un uomo dai grandi valori e sempre pronto a salvare gli altri. Nel corso della storia, Neri diventerà sempre più importante e arriverà ad intrecciare una relazione con un personaggio femminile della fiction, dividendosi tra il nuovo amore e una ex moglie, anche se il passato sembra continuare a tormentarlo. Un passo dal cielo 4 ritorna con tantissime novità dopo ben due anni di assenza dal video e lo fa con un cast che unisce vecchi e nuovi personaggi. La produzione è di Rai Fiction-Lux Vide ed è prodotta da Matilde e Luca Bernabei per la regia di Jqan Maria Micheli.

UN PASSO DAL CIELO 4 ANTICIPAZIONI, VIA TERENCE HILL E ARRIVANO NUOVI PERSONAGGI (OGGI 12 GENNAIO) - Un passo dal cielo sta per tornare con le nuove puntate della quarta stagione in cui i fan dovranno fare a meno di Terence Hill che ha intepretato il personaggio di Pietro Thiene sin dal primo momento. L'attore passerà il suo testimone a Daniele Liotti, attore di fiction e cinema, che dovrà colmare il vuoto di questa assenza. Terence Hill non è l'unico a dire addio ai paesaggi di San Candido. Infatti, a lasciare Un passo dal cielo sono stati anche Gabriele Rossi, interprete di Giorgio, Katia Ricciarelli, Giovanni Sciofoni e Fabio Fulco. Restano, invece, Francesco Salvi, che presta il volto al capo forestale Felicino Scotton, Gianmarco Pozzoli (interprete del simpatico Huber Fabricetti), Giusy Buscemi e Rocio Munoz Morales, entrambe entrate in scena nel corso della terza stagione e che hanno saputo subito occupare un posto speciale nel cuore dei telespettatori. Tra le new entry, invece, Enrico Iannello, il quale sarà il commissario Nappi, il cui compito sarà quello di interagire con Francesco e porre freno alle sue scelte impulsive. Grande fermento per la partecipazione di Fedez nel ruolo di se stesso e da segnalare anche l'arrivo di Pilar Fogliati e Daniela Virgilio.

UN PASSO DAL CIELO 4 ANTICIPAZIONI, RECORD D'ASCOLTI ASSICURATO PER LA FICTION? (OGGI 12 GENNAIO) - Sincronizziamo gli orologi e prepariamoci ad assistere al debutto di questa nuova stagione della grande produzione targata Rai Uno, Un Passo dal cielo. La fiction è girata a Braies, nonostante le vicende siano ambientate a San Candido in provincia di Bolzano mentre gran parte delle interne sono girate a Roma, e ha debuttato sulla Rai nel 2011 imponendosi come uno dei prodotti di maggior successo del palinsesto e di Viale Mazzini, anche grazie alla presenza di uno dei beniamini del pubblico e cioè Terence Hill. Basti pensare che l'ultima stagione è stata un vero e proprio record d'ascolti, intrattenendo davanti alla tv una media di 6 milioni di telespettatori a puntata. L'ultimo episodio, andato in onda il 16 Marzo 2015 e che ha visto la partenza per il Nepal del protagonista Pietro ha avuto un ascolto di 7.403.000 telespettatori e uno share del 26,62%. Un passo dal cielo 4 riuscirà a mantenere questi risultati e, magari, raccogliere una nuova fetta di pubblico? Gli ingredienti per un successo ci sono tutti. Non mancheranno i misteri, personaggi carismatici, grandi storie d'amore, intrighi e momenti ad alto tasso di comicità (grazie ai personaggi di Salvi e Fabricetti). Lo stesso Daniele Liotti è stato protagonista indiscusso della fiction record di share Un'altra vita che fece risultati molto importanti nel 2014. Quindi, non ci resta che aspettare martedì 17 gennaio per sapere se gli ascolti saranno veramente a Un passo dal cielo.

