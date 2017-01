ALAIN/ Come andrà nella preparazione dei nuovi piatti? (Masterchef Italia 6, oggi 12 gennaio 2017)

ALAIN, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - A Masterchef Italia 6 arriva Alain, perito assicurativo con la passione per i fornelli. Tutto pronto per la prossima puntata del talent culinario di Sky Uno, in onda questa sera giovedì 12 gennaio a partire dalle 21.10: rivedremo Alain e gli altri 18 aspiranti cuochi della Masterclass di quest'anno, insieme ai giudici Carlo Cracco, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

ALAIN, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: I SUPI PREGI E DIFETTI (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Alain ha 34 anni, è nato a Ivrea e vive ad Aosta: è un perito assicurativo ma la sua vera passione è la cucina. Il suo piatto preferito è la pasta fresca e la selvaggina, in particolare quella tipica della sua Valle d'Aosta ma la ricetta a cui è più affezionato sono gli gnocchi: ad Alain ricordano le domeniche in famiglia da bambino, di ritorno da una scampagnata nei boschi alla ricerca di funghi. A ispirare il perito di Ivrea ci sono due chef famosi: Lorenzo Boni e Graham Elliot. Come loro, anche per Alain in cucina non possono mai mancare farine e spezie. Ma il suo punto debole a tavola sono i dolci: i dessert, sostiene il 34enne, richiedono molta precisione e sono difficili da realizzare. L'aspirante chef si descrive come un uomo misterioso e introverso: queste doti gli consentono di mantenere la calma anche nei momenti di tensione. È stato il nonno paterno e poi sua madre ad avergli trasmesso l'amore per il cibo: la mamma di Alain gli ha insegnato le regole basi dei fornelli ma la tecnica è da autodidatta. Il sogno nel cassetto di Alain è aprire un piccolo ristorantino con la fidanzata con ricette e gusti da tutto il mondo: la sua, però, è una cucina tradizionale italiana con abbinamenti sempre diversi. Ad Alain piace andare a pesca, a cercare funghi, viaggiare e uscire con gli amici: a MasterChef è arrivato per mettersi in gioco e affinare la sua tecnica di cucina, una cucina fatta di passioni e emozioni, per gli amici e per la famiglia. E' l'amore del perito di Ivrea traspare anche dai piatti: Alian dice di essere un romantico e di mettere nelle sue ricette il cuore come primo ingrediente. Il ricordo più bello della sua vita è proprio una cena con gli amici quando aveva 19 anni: il menù prevedeva una spaghettata ma all'epoca nessuno sapeva cucinare. Da allora il 34enne si è rimboccato le maniche e ha imparato, grazie soprattutto al padre che non ha mai messo di credere in lui.

ALAIN, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Nella prima puntata di Masterchef Italia 6 Alain ha proposto due piatti: Il risveglio del pollo e la passeggiata nell'orto. La prima ricetta è a base di carne bianca condita con caffè, carote, asparagi e peperoni: i giudici l'hanno valutata come difficile. Mentre la passeggiata nell'orto è un mix di ortaggi e verdure tra cui carote, bietole, melanzane, avocado, peperoni, patate e zucca: per Carlo Cracco, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri questo piatto è di media esecuzione.

ALAIN, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA ACCADRA' QUESTA SERA? (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Questa sera, una nuova puntata di Masterchef Italia 6 su Sky Uno a partire dalle 21: ci sarà una nuova Mistery Box al termine della quale il vincitore avrà un vantaggio nell'Invention test, poi la prova in esterna, il Pressur test e infine l'eliminazione.

