ALLEGIANCE/ Anticipazioni puntata 12 gennaio 2017: è tutto nelle mani di Natalie? (finale di stagione)

ALLEGIANCE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, Top Crime trasmetterà gli ultimi tre episodi di Allegiance, in prima Tv assoluta. Saranno l'undicesimo, il dodicesimo ed il tredicesimo, dal titolo "Mani pulite" e "Soli contro tutti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Katya (Hope Davis) e Mark (Scott Cohen) scoprono dalle immagini della videosorveglianza che l'uomo che stanno cercando è Oscar Cristoph (Giancarlo Esposito), un uomo pericoloso ritenuto responsabile di molti crimini e dato per morto da diverso tempo. Subito dopo essere stato avvisato dalla madre, Alex (Gavin Stenhouse) viene avvisato da Faber (Paul Ben-Victor) che la task force lo sta raggiungendo e lo guida fino all'uscita. Otto ore prima, Mark scopre che chi ha ucciso Michelle (Floriana Lima) ha sfruttato il telefono dell'agente per fare una telefonata. Nel presente, Alex raggiunge Faber e scopre che la talpa è Sam (Kenneth Choi). Gli rivela infatti di aver notato che ha dei comportamenti strani e crede che volesse sfruttarlo come capro espiatorio per nascondere la verità sul proprio tradimento. Prima di portarlo in un posto sicuro, lo interroga sulla morte di Michelle, ipotizzando che le abbia detto qualcosa che l'abbia messa in pericolo. Solo allora Alex decide di fidarsi, confessando di aver scoperto il coinvolgimento di Cristoph nel piano di Black Daggar. Faber finge poi di chiamare la Sicurezza Nazionale, ma Alex intuisce il suo inganno e che in realtà è lui la talpa. La sua azione serviva infatti per allotanarlo dai federali, ma quando il ragazzo cerca di colpirlo, viene messo ko e legato. L'agente vuole infatti scoprire chi altri sa di Cristoph e chi l'ha aiutato a ripulire l'appartamento di Michelle. Dato che non parla, viene sottoposto a dure torture. Intanto, Katya e Mark iniziano ad essere sempre più preoccupati perché il figlio non risponde ed analizzando la videosorveglianza, scoprono che Faber è il responsabile. Pochi istanti dopo, Sam e Faber si presentano alla loro porta, in cerca di informazioni su Alex, ma Mark è costretto a frenare la moglie prima che uccida l'agente. Suggerisce invece di rispondere alle loro domande e pedinarlo, inserendo un localizzatore nella sua penna. Alex invece è in preda al dolore e allucinazioni, in cui immagina i genitori consigliargli di fare qualsiasi cosa per farsi togliere le manette. Una volta trovato un chiodo sul retro della sedia, inizia a trafiggersi il polso. In un'altra visione, immagina invece Victor (Morgan Spector) suggerirgli di fare il suo nome, in modo da potersi salvare. Il consulente teme che Natalie (Margarita Levieva) possa venire messa in pericolo a sua volta, ma alla fine si convince a dire tutto a Faber. Invece di rivelargli tutto, prende solo del tempo per tagliarsi una vena, costringendoli a liberarlo. Approfitta così per prendere la sua pistola e lo uccide e poco dopo Mark irrompe sul posto. Katya trova Alex in fin di vita e solo in quel momento le viene in mente che Sarah (Alexandra Peters) è da sola. Le SVR invece ordinano lo sterminio degli O'Connor.

ALLEGIANCE, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 12 GENNAIO 2017, EPISODIO 11 "UNA FAMIGLIA UNITA" - Mark e Katya affrontano la talpa, ma Sarah si trova in grave pericolo. Bollato come traditore dalla task force, Alex cerca una via di fuga, non prima di cercare di far ragionare Sam. Intanto, Oscar Cristoph si rivolge ad una donna che può aiutarlo a realizzare i piani della Rezidentura, ma deve affrontare alcuni ostacoli del tutto inaspettati. EPISODIO 12 "OBIETTIVO RAGGIUNTO" - Victor escogita un piano per infiltrarsi nelle SVR e tagliare la testa ai vertici. Alex convince invece Katya ad inviare Sarah in un posto sicuro. Alcune nuove informazioni portano Sam ad un passo dal trovare Cristoph, la cui missione rischia di essere compromessa quando Elizabeth confesserà un segreto. EPISODIO 13 "LA FUGA" - Nel finale di stagione di Allegiance, Alex si trova faccia a faccia con Cristoph e scopre quale devastazione è collegata a Black Dagger. Mark e Katya escogitano invece un piano per fermare l'operazione, ma si rendono conto che potrebbero perdere la vita. La Rezidentura guadagna un vantaggio su Victor, ma l'intervento di Natalie potrebbe cambiare la storia per sempre.

