AMICI 2017 / Ed. 16 news: è bufera su Mediaset, i fans pronti a boicottare il talent show (Oggi, 12 gennaio)

AMICI 2017, ED. 16 NEWS: I FANS SUL PIEDE DI GUERRA CONTRO MEDIASET – E’ bufera sulla Mediaset. Tutto per la mancata messa in onda delle puntate di Amici 2017. Il talent show tornerà in onda il sabato pomeriggio solo il prossimo 14 gennaio ma sul web circolano da tempo le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sabato prossimo e di quella protagonista di sabato 21 gennaio. Entrambe le puntate sono state già registrate e le anticipazioni circolano da tempo sul web al punto che i fans hanno puntato il dito contro Mediaset chiedendo che si torni alla programmazione in diretta. Da tempo, le puntate di Amici 2017, comprese quelle del serale, vengono registrate e trasmesse successivamente togliendo così al pubblico l’effetto sorpresa che si ritrova a leggere le anticipazioni sui vari siti dedicati all’argomento. I fans, stanchi di ricevere informazioni solo attraverso le anticipazioni di chi assiste alle registrazioni, sono pronti a boicottare il talent show sperando che, per il serale, Maria De Filippi e la Mediaset riescano a trovare un accordo per la messa in onda in diretta delle puntate. In attesa di scoprire cosa succederà, continuano a circolare indiscrezioni sui coach del serale. Al momento, sembra che l’unico nome certo sia quello di Elisa mentre restano top secret quelli degli altri coach con Giorgia e Marco Mengoni che restano i preferiti del pubblico. Tra gli allievi, invece, i fans di Amici 2017 non hanno dubbi: Federica Carta, Lo Strego, Riccardo Marcuzzo e Shady conquisteranno sicuramente uno dei posti disponibili.

