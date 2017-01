ANTICIPAZIONI SOAP / Il Segreto, Una Vita, Beautiful puntate spagnole e americane: Thomas torna a Los Angeles, Cristobal si rivede a Puente Viejo

BEAUTIFUL, UNA VITA, IL SEGRETO: ANTICIPAZIONI SOAP (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Le trame di Beautiful, Una vita e Il Segreto stanno appassionando milioni di italiani, curiosi di scoprire come stanno andando le cose anche nel paese d'origine delle tre famose soap. E' noto, infatti, che la programmazione in patria è avanti di qualche mese. La più vicina a noi è la programmazione di Beautiful, con una distanza temporale di circa sei mesi, periodo nel quale molte cose sono accadute. Non si può fare a meno di segnalare a tal proposito che la verità sul piccolo Doulgas verrà svelata e il matrimonio dei Carridge giungerà al termine. I genitori di Thomas, però, non faranno coppia fissa come sarebbe sembrato in un primo momento. Partiranno per New York per far trascorrere un po' di tempo al bambino e alle due nonne, ma Thomas sarà l'unico a tornare. Proprio nell'appuntamento odierno, il giovane rampollo Forrester farà il suo ingresso a casa, apprendendo che Steffy è diventata Amministratore Delegato della Forrester Creations. Come prenderà tale notizia? Anche le puntate spagnole de Il Segreto saranno caratterizzate dall'arrivo e dalla partenza di diversi personaggi. Tra di essi un discorso particolare meritano Nicolas, Mariana e la piccola Juliana che per qualche tempo si trasferiranno per occuparsi dei possedimenti della defunta Donna Fuensanta. Ma non sarà un addio, quanto meno per quanto riguarda Nicolas e la sua bambina. A poche settimane dalla partenza, padre e figlia si rivedranno a Puente Viejo e il fotogrado annuncerà che della moglie si sono perse le tracce. Solo pochi giorni dopo giungeranno tragiche notizie: verrà, infatti, ritrovato un corpo di donna e la sua catenina al collo farà pensare che si tratti proprio della figlia di Rosario. Aurora Guerra non si smentirà portando alla morte di uno storico personaggio anche nelle trame di Una vita: la sfortunata sarà Guadalupe, che verrà uccisa da Ursula. Ma sarà Pablo ad essere accusato di omicidio e ad essere arrestato. Solo grazie all'aiuto di Mauro però la sua situazione non finirà per degenerare.

Gli amori vanno e vengono, con clamorose relazioni o lo sviluppo di nuovi sentimenti che sconvolgeranno i telespettatori incuriositi dalle puntate americane Beautiful ma anche da quelle spagnole di Una vita e Il Segreto. La trama più sorprendente riguarderà proprio le vicende di Beautiful, nelle quali la presenza di Quinn nella famiglia Forrester diventerà una costante. Ma sarà impossibile accettare la perfida gioielliera soprattutto da Ridge, che non potrà vederla nelle posizioni di comando della casa di moda, e da Liam. Per farla uscire per sempre dalle loro vite, Ridge penserà ad un clamoroso piano: fingere di essere interessato a lei per sedurla e dimostrare la sua inaffidabilità. E a quanto pare sarà lo stesso Eric a servire al figlio la soluzione a tutti i suoi problemi in un piatto d'argento. Riuscirà Ridge a raggiungere tale obiettivo? Un nuovo amore potrebbe sconvolgere anche una bella famiglia protagonista de Il Segreto. E' noto che Emilia e Alfonso si riuniranno, superando la crisi caratterizzata dalla presenza di Cesar Cardenas. Ma, dopo una fase di apparente serenità, per loro potrebbero esserci nuovi ostacoli da superare, rappresentati dall'inaspettato ritorno di Cristobal Garrigues. Il figlio di Salvador Castro in passato aveva avuto un rapporto particolare con Emilia, anche se poi si era allontanato da Puente Viejo. Quali saranno ora le sue nuove intenzioni? Causerà nuovi problemi al matrimonio di Emilia e Alfonso? Qualcosa di molto simile accadrà anche ai coniugi Palacios nelle trame di Una vita: dopo la morte di Lourdes, Trini e Ramon si sposeranno eppure non sarà questo l'inizio della loro felicità. Di lì a poco tempo, infatti, il padre di Maria Luisa si troverà coinvolto in un brutto affare che lo porterà a perdere la sua casa obbligando moglie e figlia a trasferirsi in un appartamento molto più umile. Da quel momento gli argomenti di discussione non mancheranno, supereranno questa nuova difficile prova?

Sono tante e appassionanti le novità in arrivo dalle puntate americane di Beautiful e da quelle spagnole de Il Segreto e Una vita. A tal proposito non potremo fare a meno di volgere lo sguardo su quelli che possono essere considerati gli attuali protagonisti delle soap e telenovelas. Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy e Liam saranno nuovamente una coppia anche se nuove ingerenze di Quinn finiranno per causare nuovi problemi al loro rapporto. Su richiesta di Eric, la Forrester deciderà di lasciare la casa sulla scogliera in quanto la sua convivenza non sarà ritenuta opportuna, tenendo conto che il suo divorzio da Wyatt non sarà ancora definitivo. Liam però non sarà affatto felice di questa decisione anche se per il momento non sarà possibile parlare di vera crisi tra gli Statt. Steffy farà frequenti visite al suo fidanzato durante le quali ogni discussione troverà il giusto chiarimento. Che dire invece dei protagonisti di Una vita nelle puntate spagnole? Teresa e Mauro, dopo una lunga separazione ritroveranno la serenità, cominciando anche a fare dei progetti per il futuro. A non volerne sapere di un loro ritorno di fiamma sarà però Cayetana, desiderosa di avere l'amica Teresa tutta per sé. Raggiungerà il suo obiettivo anche questa volta? Un discorso a parte meritano i protagonisti degli episodi iberici de Il Segreto, due coniugi del tutto inediti qua in Italia. Camila e Hernando Dos Casas continueranno ad avere più di qualche motivo di discussione, il principale dei quali sarà caratterizzato da una clamorosa notizia: Camila confesserà al marito di essere incinta, ma di non essere certa che sia lui il padre del bambino che porta in grembo. Che ne sarà allora del loro amore?

