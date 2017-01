BARBARA/ L'ex estetista napoletana pronta a superare la nuova sfida? (Masterchef Italia 6, oggi 12 gennaio 2017)

BARBARA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - A Masterchef Italia 6 si parla napoletano: arriva la vulcanica Barbara. Ex estetista appassionata di cibo e cucina, Barbara porta l'allegria napoletana nella cucina di Sky Uno: sogna di aprire un ristorante in riva al mare nella sua città e di conquistare i giudici con i sapori partenopei. Vediamo chi è Barbara e quali sono i suoi piatti forti.



BARBARA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: I SUOI PREGI E I SUOIPUNTI DEBOLI (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Barbara ha 46 anni, è napoletana ma vive a Verona: leone ascendente Vergine, forte e caparbia, dopo un matrimonio fallito e un divorzio ha deciso di dare un nuovo taglio alla sua vita. Ha iniziato a cucinare a 20 anni per sfidare l'ex suocera, è autodidatta, ha imparato i rudimenti dalla nonna e dalla mamma e amici. Il piatto al quale è particolarmente affezionato e che le suscita emozioni è la pasta e fagioli con le cozze, ricetta tipica di Napoli ma l'ingrediente segreto, come dice chef Antonino Cannavacciuolo, è il cuore partenopeo. Il cuoco a cui Barbara di ispira è Massimo Bottura ma anche il topolino di Ratatouille, celebre cartone animato, ha un certo ascendente sull'aspirante chef. Per Barbara in cucina non devono mai mancare lievito e farina: sono la base di ogni ricetta. Il suo punto debole è dare un nome ai piatti, riesce a cucinare qualunque ingrediente ma non a titolare le ricette. Un ricordo a cui Barbara tiene molto è la cena del suo quarantesimo compleanno quando ha riunito la famiglia e ha fatto le pizze al forno per oltre 300 persone. Si definisce una cuoca equilibrata che cucina tra tradizione e innovazione: quando è ai fornelli ascolta Pino Daniele e pensa alle sue figlie, le prime ad assaggiare i suoi piatti. L'obiettivo di Barbara è vincere Masterchef Italia 6 per poter aprire un ristorante nella sua Napoli: per ora è già alla seconda puntata, ce la farà la vulcanica partenopea a portare a casa il titolo di sesto Masterchef italiano?

BARBARA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA SCORSA PUNTATA (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Nella scorsa puntata, la prima dell'edizione di questo anno del talent culinario, Barbara ha cucinato un piatto di pasta alla puttanesca e una ricetta chiamata fantasiosamente na tazzulella e cafè. Il primo piatto è una versione moderna della tradizionale ricetta della povertà con una aggiunta di capperi e acciughe sotto sale: la semplicità del suo piatto e la perfezione della cottura hanno conquistato i giudici Joe Bastianich, Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo. Mentre na tazzulella e cafè, ispirato alle sue origini vulcaniche, è un pollo preparato con caffè, latte, salvia e cipolla: un piatto difficile da realizzare che ha stupido i giudici, garantendo a Barbara il passaggio di turno.

BARBARA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA ACCADRA' QUESTA SERA? (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Questa sera va in onda un'altra puntata di Masterchef Italia 6 dalle 21.10 su Sky Uno nuova Mistery Box, con gli aspiranti chef alle prese con ingredienti misteriosi. Sarà poi la volta dell'Invention Test dove i cuochi saranno chiamati a cucinare con la fantasia. Infine ci sarà la prova a squadre in esterna che determinerà la seconda eliminazione dell'edizione di quest'anno: al termine ci sarà, infatti, il Pressure Test e lo chef meno bravo dovrà dire addio alla gara. Chi sarà l'eliminato?

