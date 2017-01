BEAUTIFUL/ Anticipazioni: Brooke è pronta a confessare le sue colpe? (Oggi, puntata 12 gennaio 2017)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 12 GENNAIO 2017: BROOKE CONFESSA LE SUE COLPE? - La grande scoperta di Liam continuerà ad essere al centro delle trame di Beautiful anche nell'episodio odierno. Vedere il bacio tra il padre e la Logan farà capire allo Spencer di avere vissuto per mesi tra le menzogne, soprattutto tenendo conto che nessuno come Dollar Bill aveva lungamente professato l'importanza dei voti matrimoniali. Ma le conseguenze non si limiteranno a questo: Liam sarà certo che questa bugia debba avere fine e che Katie non potrà continuare a vivere nel dubbio di essere stata tradita, come già accaduto in passato. Per evitare tragiche ripercussioni, l'ex fidanzato di Steffy chiederà a Brooke di essere sincera una volta per tutte e di raccontare a Katie come sono andate le cose, non omettendo il particolare della fine della loro storia d'amore. Ma la madre di Hope non sarà disposta ad arrivare a tanto, temendo che Katie non sarebbe disposta a perdonarla. Riuscirà a convincerla?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 12 GENNAIO 2017: IL 4 LUGLIO TRA LE BUGIE - Oggi a Beautiful proseguiranno i festeggiamenti per il 4 luglio nella casa sulla spiaggia. Steffy sarà impegnatissima nell'organizzazione di barbecue e avrà al suo fianco sia Katie che Wyatt, desiderosi di trascorrere una giornata di serenità in famiglia. Ma dietro questa ingannevole apparenza, non mancherà la consapevolezza che siano tante le bugie tra gli stessi Spencer: il riferimento sarà ovviamente alla tresca clandestina di Brooke e Bill, recentemente scoperta da Liam con le ben note conseguenze. Ma non sarà questa l'unica menzogna che farà da sfondo all'Indipendence Day: gli Statt sembreranno essere molto felici e sereni, ma allora perché Steffy sarà così tanto preoccupata per il ritardo di Liam? Sarà innegabile il fatto che la Forrester sia ancora molto coinvolta dal suo ex marito, tanto da preoccuparsi per il cibo per lui (che deciderà di mettergli da parte). Se questo non è amore...

