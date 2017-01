Belen Rodriguez / News: il nuovo cagnolino della showgirl fa impazzire Santiago, ma non è solo uno? Foto (oggi, 12 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: IL NUOVO CAGNOLINO DELLA SHOWGIRL SUDAMERICANA FA IMPAZZIRE SANTIAGO, MA NON E' SOLO UNO? FOTO (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - A casa di Belen Rodriguez c'è un nuovo arrivo e cioè un piccolo cucciolo di barboncino champagne. Dalla foto pubblicata oggi su Instagram però si è sparsa la voce che la bella showgirl sudamericana non ne abbia preso solamente uno, ma abbia deciso di portarsi a casa una cucciolata. Nella foto in questione vediamo Belen Rodriguez con un cucciolo in braccio e suo figlio Santiago dentro a un recinto con una cucciolata di cagnolini al suo fianco. Andando ad analizzare meglio il profilo social della showgirl però scopriamo che questo cucciolo le è stato regalato da Michelle Hunziker che ha una coppia di splendidi barboncini. La foto di cui si è parlato quindi probabilmente è il momento in cui la famiglia Rodriguez ha deciso il cucciolo da prendere magari proprio quando si trovava a casa della conduttrice svizzera. Staremo a vedere quando poi Belen ne tornerà a parlare ancora. Clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SI SMONTA IL CASO SULLA SORELLA CECILIA E FRANCESCO MONTE (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Ieri un post su Instagram della sorella di Belen Rodriguez, Cecilia, aveva fatto preoccupare i fan della ragazza. Cecilia infatti aveva pubblicato una foto col broncio e un commento piuttosto piccante che lasciava presagire dei problemi nella sua vita e un attimo di difficoltà magari proprio con il suo fidanzato Francesco Monte. Oggi però li vediamo insieme da Pitti Immagine posare con i vestiti del marchio Boy London che sicuramente chiarisce tutto. I due ragazzi infatti sono felici e sorridenti e questo toglie ogni possibilità di fronte al fatto che i due possano aver litigato. Non c'è nessun problema e probabilmente l'arrabbiatura dell'altro giorno è arrivata per una cosa piuttosto frivola che è già alle spalle bella che dimenticata. Staremo a vedere se nelle prossime ore questi poseranno ancora perchè ai due piace molto la moda e spesso sono felici di andare a visitare i negozi più cool del nostro paese, clicca qui per guardare la foto e leggere i commenti dei follower.

