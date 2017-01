Belen Rodriguez / Video, pioggia di critiche per il suo comportamento con Santiago (oggi, 12 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, VIDEO: LE CRITICHE PER IL COMPORTAMENTO CON SANTIAGO (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Ancora una volta Belen Rodriguez pubblica un video e suscita delle polemiche: questa volta a suscitare lo sdegno delle malelingue è stata una clip dove Belen leva della panna dal viso di Santiago con la lingua. Sono in molti ad aver detto che il gesto era inappropriato e che non si dovrebbero fare queste cose con un bambino, mentre altri hanno difeso la showgirl argentina considerando il suo gesto quello di affetto di una normale madre. "Premetto che a me belen piace tantissimo, mi è sembrato un gesto di cattivo gusto perché non mi è sembrata una semplice "leccatina" ma con uno spiccato intento provocatorio ", scrive una fan sotto il video pubblicato da Belen Rodriguez. Non è la prima volta che Belen viene accusata di avere un atteggiamento sensuale e provocatorio anche quando si trova in compagnia del figlio solo per mettersi in mostra, ma ovviamente lei non ha mai risposto a queste considerazioni. Clicca qui per vedere il video di Belen Rodriguez.

BELEN RODRIGUEZ, TRA POCO LIBERA DI VIVERE LA SUA STORIA CON ANDREA IANNONE (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Tra poco Belen Rodriguez sarà libera di vivere a 360° la sua storia d'amore con Andrea Iannone dato che il 24 gennaio ha l'udienza di divorzio dal suo ex marito Stefano De Martino. Si vociferava che il motociclista di MotoGp fosse molto geloso delle relazioni passate dell'ex moglie e, se fosse davvero così, il primo passo verso il divorzio da Stefano De Martino non farà che migliorare la situazione con l'attuale fidanzato. Negli ultimi tempi Belen Rodriguez non è stata vista molto in compagnia di Andrea Iannone - che invece ha scorrazzato in moto insieme a Jeremias, fratello della showgirl - tanto che molti avevano pensato che si fossero lasciati e che lei stesse pensando di tornare con Stefano De Martino. Così non è e tra poco la separazione tra i due sarà ufficiale: Belen andrà davvero a vivere con Andrea Iannone a Milano? Lo scopriremo nei prossimi mesi se torneremo a vederli insieme.

