Bruno Arena / Oggi è il suo compleanno: il comico dei Fichi d'India compie 60 anni. Auguri da Max Cavallari e dal figlio Gianluca (12 gennaio 2017)

BRUNO ARENA, OGGI È IL SUO COMPLEANNO: IL COMICO DE "I FICHI D'INDIA" COMPIE 60 ANNI. AUGURI DA MAX CAVALLARI E DAL FIGLIO GIANLUCA (12 GENNAIO 2017) - Bruno Arena festeggia oggi il suo compleanno: il comico del duo "Fichi d'India" compie, infatti, 60 anni. Colpito da aneurisma cerebrale nel gennaio del 2013, il cabarettista ha ricevuto gli auguri del collega e amico Max Cavallari: "Sei arrivato ad un traguardo parzialmente importante 60.... ma solo anagraficamente perché noi comici purtroppo o per fortuna non invecchiamo mai!" scrive il comico che fa coppia con Bruno Arena ne "I fichi d'India". Max Cavallari ha poi assicurato di portare sempre nel cuore l'amico in ogni spettacolo: "Tanti auguri eterno peter pan che ancora giochi dalla tua carrozzella", ha aggiunto (clicca qui per visualizzare il messaggio di auguri). Su Facebook, però, è stato pubblicato anche un video di auguri per Bruno Arena dal figlio Gianluca: "Oggi è un giorno speciale! Il mio fantastico papà compie 60 anni". Clicca qui per visualizzare il video nel quale compare Bruno Arena.

BRUNO ARENA, OGGI È IL SUO COMPLEANNO: IL COMICO DE "I FICHI D'INDIA" COMPIE 60 ANNI. AUGURI DA MAX CAVALLARI E DAL FIGLIO GIANLUCA (12 GENNAIO 2017). IL MALORE - Il compleanno di Bruno Arena, che oggi compie 60 anni, rappresenta per i fan dei "Fichi d'India" una nuova occasione per chiedere al duo comico di tornare. Del resto in più di un'occasione Max Cavallari ha spiegato di non ritenere conclusa l'esperienza con il collega e amico Bruno Arena. Il comico ora sta lavorando da solo, ma spera di potersi esibire presto di nuovo al fianco di Bruno Arena. I fan nutrono la sua stessa speranza, anche se non è affatto semplice realizzare questo sogno. Il 17 gennaio 2013, quando era impegnato nelle prove per una puntata di Zelig, Bruno Arena si è sentito male ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere l'aneurisma cerebrale che lo aveva colpito. L'11 febbraio di quell'anno è stato trasferito in un centro di riabilitazione, dove comincia una lenta ripresa e il 1° marzo esce finalmente dal coma. La prima apparizione in pubblico dopo il malore risale al 5 aprile 2014, quando si presenta a San Siro per seguire la partita dell'Inter, di cui è tifoso, contro il Bologna.

