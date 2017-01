CHE BELLA GIORNATA/ Su Canale 5 il film con Checco Zalone e Rocco Papaleo, alla regia Gennaro Nunziante (oggi, 12 gennaio 2017)

CHE BELLA GIORNATA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 12 GENNAIO 2017: IL CAST - Che bella giornata, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 12 gennaio 2017 alle ore 21.10, una pellicola dal genrere comica italiana che più ha incassato negli ultimi anni, ovvero Che bella giornata, pellicola che vede per la seconda volta Checco Zalone in un ruolo da protagonista. Il film vede anche una breve apparizione di Caparezza e si caratterizza per aver incassato qualcosa come poco meno di 43 milioni e mezzo di euro, record che poi lo stesso comico pugliese ha superato con la sua pellicola successiva, uscita al cinema due anni dopo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CHE BELLA GIORNATA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 12 GENNAIO 2017: LA TRAMA Checco Zalone in questa nuova pellicola vive da circa trent'anni in Brianza e per tirare su qualche soldo svolge il lavoro di buttafuori in un locale notturno della zona. Il suo sogno nel cassetto, nemmeno troppo nascosto, è quello di vestire la divisa di carabiniere, ma dopo tre tentativi andati a vuoto il suo sogno sembra destinato a rimanere tale. Ad un certo punto, grazie ad una "spintarella" dell'arcivescovo della diocesi milanese, riesce a guadagnarsi un posto come addetto alla sicurezza del Duomo. Tuttavia ben presto si capisce che non risulta per nulla tagliato per un lavoro simile. Un giorno conosce Farah, quest'ultima è una giovane araba che ufficialmente è studentessa universitaria e che in realtà vuole compiere un atto terroristico con l'aiuto di alcuni suoi familiari, per vendicarsi della morte di alcuni suoi cari, avvenuta nel corso di alcune operazioni occidentali contro il terrorismo in un non meglio indicato Paese arabo. Il fratello della ragazza le consiglia di farsi amico Checco e di utilizzarlo come mezzo inconsapevole per portare a termine il proprio disegno. Ovviamente Checco si invaghisce della ragazza e alla fine riesce a convincere anche i suoi genitori e i suoi amici della bontà di questa relazione. Alla fine anche i genitori si convincono e invitano la giovane in uno degli eventi più importanti per una famiglia meridionale, ovvero il battesimo di un nipote. La tipica ospitalità meridionale, con cene interminabili, mette ko Farah e i suoi complici, i quali non riescono a portare a termine un attentato perchè messi ko da una cena preparata dai genitori di Checco. A questo punto il fratello di Farah e gli altri complici decidono di lasciare l'Italia, mentre Checco deve fare inconsapevolmente i conti con il fatto che il maggiore dei Carabineri che non gli ha mai fatto passare l'esame sta facendo letteralmente di tutto per fargli perdere il posto. Alla fine è però una leggerezza compiuta da Checco stesso a costargli il posto: un giorno infatti sottrae un dipinto per compiacere Farah e si ritrova quindi senza lavoro dall'oggi al domani. Per Checco c'è però qualcosa per cui gioire, anche se lui sembra non rendersene troppo conto. Farah infatti ha cominciato a provare un forte sentimento d'amore nei suoi confronti, anche se non glielo dichiara in modo chiaro, ma cerca di farglielo capire attraverso piccoli gesti quotidiani. La ragazza, che da quando aveva perso i suoi cari a causa delle operazioni antiterrorismo condotte dalla Comunità Internazionale, non riusciva più a guardare con gioia alla vita, sembra finalmente essere rinata, e tutto grazie a Checco e alla sua famiglia. Alla fine la ragazza decide di non portare a compimento dell'attentato e si ritrova quindi costretta a lasciare l'Italia. Con un ardito stratagemma riesce però a far credere ai mandanti di quello che doveva essere l'attentato al Duomo di Mlano, che Checco ha fatto saltare in aria altri simboli della cristianità e che quindi la vendetta è stata alla fine compiuta. La pellicola termina quindi con Checco che grazie alla ennesima raccomandazione riesce a trovare una nuova remunerativa occupazione, diventando addirittura la prima guardia del corpo del Pontefice.

