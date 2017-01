Che Dio ci aiuti 4/ Anticipazioni e terza puntata 15 gennaio e diretta seconda: Monica e Nico, quanto durerà l’amicizia senza benefit?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA TERZA PUNTATA 15 GENNAIO: MONICA E NICO SEMPRE PIU’ VICINI, SUOR ANGELA SI OCCUPA DI UN BAMBINO MALATO - Nella puntata di domenica 15 gennaio di “Che Dio ci aiuti” vedremo Suor Angela confrontarsi con Claudia, una giovane donna che, come sempre, nasconde dei segreti. Monica si avvicina sempre di più a Nico e i due diventano amici; il ragazzo la fa entrare addirittura nel mondo delle app per appuntamenti e Monica sperimenta una realtà completamente nuova. Intanto Gabriele indaga con suor Costanza all’interno del convento per chiarire le responsabilità a proposito di un torto subìto. responsabile di un torto subito. Azzurra invece porta Emma a fare shopping, ma non sa che sta per venire a contatto con un ricordo doloroso del passato. Nel secondo episodio “Sangue del mio sangue” Suor Angela si occupa di Bruno, il padre di un bambino leucemico in attesa di un midollo, e Valentina proprio grazie a questo incontro scopre un nuovo lato di sé. Monica riceve l’invito al matrimonio del suo ex fidanzato e non può andarci da sola…chi meglio di Nico può accompagnarla?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 15 GENNAIO E DIRETTA SECONDA: MONICA E NICO AMICI SENZA BENEFIT – Monica ascolta Suor Angela nella seconda puntata di “Che Dio ci aiuti 4”, in onda il 12 gennaio su Raiuno, e non va da Nico a fare l’amore come gli aveva promesso. La ragazza ammette di essere completamente infatuata dell’avvocato e con una scusa lo liquida, promettendo di essergli solo amica. Poco dopo Nico spiega a Suor Angela di non essersi fatto trovare a casa, apposta per non ri-compromettere Monica dopo gli sbagli fatti tanti anni prima. Intanto la situazione di Isa viene risolta grazie alla mamma della ragazza ma anche a Suor Angela, che s’intromette per far capire alla ragazza di dover denunciare i responsabili del suo coma etilico. Intanto Azzurra, dopo mille chiamate lasciate in segreteria a Riccardo, recupera il proprio lavoro come tirocinante alla casa famiglia. Il giovane chirurgo Gabriele si trasferisce al convento, spalleggiato da suor Fabrizia, con grande stupore di Valentina.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 15 GENNAIO E DIRETTA SECONDA: MONICA E NICO AMICI COL BENEFIT? – Nella seconda puntata di “Che Dio ci aiuti 4”, in onda il 12 gennaio su Raiuno, abbiamo visto il crescendo del feeling tra Monica e Nico, che continua a essere un collezionista di donne. Monica, ossessionata da Nico che continua a vedere nudo in giro per il convento, gli propone il classico patto del “friends with benefit” anche se Suor Angela non sembra entusiasta dal piano della sua protetta. Nel frattempo Azzurra chiama insistentemente Riccardo per iniziare il tirocinio presso la casa famiglia come assistente sociale. La suora non riesce a convincere la giovanissima Isa a denunciare il suo fidanzato Corrado, che ha abusato di lei inducendola quasi al suicidio. La madre del ragazzo è la responsabile professionale della mamma di Isa e l’adolescente ha paura di eventuali ripercussioni. Intanto a Emma piace un ragazzo della sua scuola ma non ha nemmeno un cellulare per lasciargli il numero.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 15 GENNAIO E DIRETTA SECONDA: SUOR ANGELA CONTRO NICO PER MONICA? – Nella seconda puntata di “Che Dio ci aiuti 4”, in onda il 12 gennaio su Raiuno, abbiamo assistito all’evolversi del rapporto sempre più scoppiettante tra Monica e Nico, che si scopre sempre più attratto dalla ragazza (che, dal canto suo, lo vede ovunque e nudo!). Suor Angela, preoccupata per la figlioccia e per la fama di donnaiolo dell’uomo, minaccia Nico di stare lontano dalla dottoressa e soprattutto di evitare di farla soffrire. Emma e Azzurra provano a costruire un rapporto ma è molto complicato, perché le due sono estremamente diverse e continuano a scontrarsi. Intanto le donne del convento capiscono di essere vessate e seccate dagli uomini (per motivi diversi) e fanno un patto in stile “Girl Power”, coadiuvate da Valentina. Al patto aderisce anche Monica, che vuole dimenticare Nico. Intanto al convento arriva anche un’altra ragazza problematica, accolta da Suor Angela dopo casi di bullismo a scuola sfociati in un coma etilico da parte della giovane.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA SECONDA PUNTATA 12 GENNAIO: NICO E MONICA, ATTRAZIONE PALPABILE - Nella puntata del 12 gennaio di “Che Dio ci aiuti” vediamo il flirt di Nico e Monica, combattuti tra attrazione e irritazione. La ragazza si addormenta a letto con lui, mentre stavano vedendo Colazione da Tiffany per depistare l’ultima e insistente fiamma dell’avvocato. Peccato che i due siano sorpresi al risveglio da Suor Angela, che minaccia il ragazzo di stare alla larga dalla sua figlioccia. Nico intanto si occupa del caso del trapianto di Gagliardi, ostacolato da un giovane chirurgo che dietro l’ostilità sembra nascondere un segreto. Intanto Azzurra supera lo scritto di pedagogia, aiutata da Emma ma soprattutto dai bigliettini nascosti nella giacca. E Monica si complimenta con Nico, che continua a farsi scudo con lei per allontanare la sua ex amante. Azzurra acconcia i capelli ad Emma per sdebitarsi dell’aiuto e chiede del supporto anche per prepararsi all’esame orale, ma la ragazzina si rifiuta e viene poi redarguita da Suor Angela. La suora intanto scopre che Leone è il vero padre del chirurgo, ma che si è rifiutato di riconoscerlo.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA SECONDA PUNTATA 12 GENNAIO: NICO E VALENTINA, SCHERMAGLIE AMOROSE – Nella puntata del 12 gennaio di “Che Dio ci aiuti” vediamo Nico alle prese con un’ex amante piuttosto “insistente” che lo costringe a fingere di stare insieme a Monica con la scusante di non ferirla per la sua fragilità. I due sembrano non sopportarsi, anche nei turni di gestione di Edo, ma è chiaro che c’è una certa attrazione. Intanto Suor Angela deve tenere a bada le esuberanze di Valentina, che indossa abiti provocanti ed è costretta a lavorare al bar del convento. Dall’ospedale chiamano la suora per avvisare che il cuore del paziente Leone Gagliardi è pronto: l’uomo, burbero e difficile, può avviarsi a una nuova vita. Il dottor Mattei, giovane chirurgo specializzato in America, sembra avere un segreto che riguarda l’anziano paziente e non vuole operarlo. Leone dà in escandescenze con Suor Angela. Intanto Azzurra ha problemi con l’esame di Pedagogia mentre Valentina soffre le difficili regole del convento.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA SECONDA PUNTATA 12 GENNAIO: SUOR ANGELA SOTTO SCACCO – Nella puntata del 12 gennaio di “Che Dio ci aiuti” assisteremo alle vicende di Suor Angela e delle ragazze del suo “Angolo Divino”, il bar del convento. Vedremo anche il ricatto di Suor Angela da parte di Valentina, che è costretta a lavorare come barista all’”Angolo Divino” ma vuole bypassare le regole del convento. Intanto la suora si occupa di un uomo particolare che è in attesa di trapianto e del medico che lo sta curando, un chirurgo che si comporta in modo strano. Nel secondo episodio assisteremo alle ragazze che stringono un patto di “sorellanza” in stile Girl Power cercando di eliminare i motivi di sofferenza (gli uomini). Durante entrambi gli episodi assisteremo ai tentativi di Monica di allontanare Nico, che si è servito di lei per allontanare una fiamma particolarmente insistente. E Suor Angela cercherà in ogni modo di mantenere un minimo di ordine, ma non sempre è facilissimo.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA: SCOPPIA L’AMORE TRA NICO E MONICA? – Con l’amore di Azzurra e Guido che ha trovato il suo coronamento nel matrimonio, nel convento di Che Dio ci aiuti 4 sta per nascere una nuova coppia. Nella seconda puntata della fiction interpretata da Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, tra Monica e Nico sta nascendo qualcosa. La dottoressa e il bell’avvocato si conoscono dai tempi della scuola ma tra loro non c’è mai stato nulla. Nella puntata in onda questa sera, però, tra Nico e Monica ci sarà un bacio. E’ già nato l’amore tra i due? Assolutamente no. Nico, infatti, si servirà di Monica per allontanare una sua ex fidanzata illudendo così Monica che prova nei suoi confronti un forte interesse. La storia di Monica e Nico, ai fans, ricorda molto quella di Azzurra e Guido. Inizialmente, la coppia più amata di Che Dio ci aiuti, non si sopportava ma, con il passare del tempo, l’antipatia si è trasformata in vero amore fino a condurla all’altare. Accadrà lo stesso anche a Monica e Nico? I fans sperano di sì.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 12 GENNAIO 2017: SUOR ANGELA TRA RICATTI E MISTERI - Cosa succederà nel corso dei due episodi in programma di Che dio ci aiuti 4? Nel primo, la suora di troverà faccia a faccia con Leone, un uomo molto silenzioso e riservato che le darà filo da torcere. Leone infatti, in attesa di un trapianto, vive questi giorni di attesa con estrema ansia ed insofferenza e così, Suor Angela si troverà anche a dover gestire il comportamento di Gabriele Mattei, il dottore che lo dovrà operare. La religiosa infatti, noterà nel dottore degli atteggiamenti fortemente sospetti e vorrà venire a capo di questo nuovo mistero: come finirà? Nel frattempo Nico (interpretato da Gianmarco Saurino) si servirà di Monica (Diana Del Bufalo) per cercare di liberarsi di una giovane dopo non aver mantenuto delle promesse. Nico però, avrà notevoli difficoltà a liberarsi della ex e, anche con l'aiuto di Monica che non mollerà la presa, la situazione sarà difficoltosa. Nel frattempo Valentina, costretta a lavorare come barista, cercherà in ogni modo di non rispettare le severe regole del convento e, tra le altre cose, metterà in piedi un vero stratagemma per ricattare la povera Suor Angela che però, ancora una volta, non cadrà nel tranello ma anzi, cercherà di risolvere tutte le complicazioni venutasi a creare. NICO PROMETTE TANTO DIVERTIMENTO, IL VIDEO – Questa sera sulle frequenze di Rai 1 ritorna la fortunata fiction Che Dio ci aiuti 4 con Francesca Chillemi e Elena Sofia Ricci. Si tratta della seconda puntata di questa quarta edizione che ha portato con sé tantissime novità nel cast ed in particolare con l’arrivo di Nico alias Gianmarco Saurino al posto di Guido ed ossia Lino Guanciale. In attesa di scoprire cosa accadrà questa sera nel Convento gestito da suor Angela, vi segnaliamo un video promo pubblicato sull’account facebook ufficiale del programma con Gianmarco Saurino che parla delle tantissime novità di questa edizione. Il giovane attore ha sottolineato come tutto il cast assieme al regista, alla troupe e gli autori abbiano lavorato sodo per fornire ai telespettatori uno spettacolo godibile, con tante sorprese e tantissimi spunti per trascorrere un paio di ore in allegria. Clicca qui per ascoltare le parole di Nico.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 12 GENNAIO 2017: LA LISTA - La quarta stagione di Che Dio ci aiuti ha debutta sul piccolo schermo di Rai 1 domenica scorsa, ottenendo un risultato di audience davvero molto soddisfacente e avvicinandosi a quota 6 milioni di telespettatori. La fiction che vede protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi è pronta a tornare in scena stasera, giovedì 12 gennaio 2016, con il secondo appuntamento che sarà come sempre composto da due episodi, intitolato rispettivamente “La lista” e “Colpire non subire”. Le anticipazioni rivelano che Suor Angela si interesserà al caso di un uomo - Leone - che deve affrontare un’operazione chirurgica davvero molto delicata: un trapianto di cuore. La religiosa di Che Dio ci aiuti si renderà infatti conto che il chirurgo incaricato di portare a termine l’intervento - Gabriele Mattei (Cristiano Caccamo) non solo è molto giovane, ma sembra anche mostrare degli atteggiamenti piuttosto strani. Come sempre, anche per garantire una buona riuscita a Leone, Suor Angela indagherà su ciò che c’è dietro… Nel frattempo, al Convento Nico sarà alle prese con una sua vecchia conquista che è diventata decisamente troppo insistente, e si servirà di Monica per liberarsi definitivamente di lei. Valentina ha iniziato a lavorare presso il bar Angolo Divino, ma proverà in ogni caso a non rispettare le regole del Convento imposte da Suor Angela…

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 12 GENNAIO 2017: COLPIRE NON SUBIRE - Il secondo episodio di Che Dio ci aiuti 4 in programma per la serata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, prende il titolo di “Colpire non subire”. Ognuna delle quattro ragazze ospiti al convento di Suor Angela si prefiggerà un obiettivo da raggiungere, dando molto da fare al personaggio interpretato da Elana Sofia Ricci. Azzurra, per esempio, intende tornare in pista sul lavoro, dopo l’incendio che ha bruciato la struttura, causato invece da Emma. Quest’ultima vorrebbe fare colpo su un suo compagno di classe; mentre Valentina cercherà in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote al Dottor Mattei, ostacolandolo. Infine, Monica proverà a spegnere la nascente attrazione nei confronti di Nico che inizia a crescere… ci riuscirà? Nonostante l’impegno della ragazze, i coloro risultati risulteranno a dir poco… discutibili. Che cosa succederà?

CHE DIO CI AIUTI 4, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - In attesa di gustarsi sul piccolo schermo di Rai 1 la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 4, rivediamo brevemente con è andata la scorsa domenica. L’episodio si è aperto con un'incredibile rivelazione. Azzurra in realtà ha una bambina. L'ha sempre saputo. Prima di sposarsi con Guido, confessa all'uomo di aver abbandonato, all'età di 15 anni, la bambina che aveva partorito. Lei si chiama Emma e vive all'interno della casa famiglia dove la ragazza sta lavorando per poter completare gli studi. Azzurra chiede a Guido se, dopo aver saputo la verità, intende ancora sposarla. Romanticissima la risposta di Guido: 'Ti vorrò per sempre'. I due si sposano ma Azzurra dovrà rimanere ancora a Fabriano per 6 mesi, il tempo di completare gli studi, mentre Guido, insieme al figlio, partono per Londra, dove, teoricamente, saranno raggiunti da Azzurra in futuro. Non è sicuramente il miglior inizio per una coppia che si è appena sposata, anche se le nozze sono state molto emozionanti, sopratutto per i fan della coppia, che hanno fatto il tifo per entrambi per tutta la passata stagione. Intanto in canonica ha fatto il suo ingresso Monica, la figlia di Valerio, l'ex compagno di suor Angela, con cui fece una rapina tanti anni prima. Monica altri non è che la figlioccia di suor Angela. Oltre a Monica è arrivato anche Nico, un collega di Guido. Quest'ultimo lo avverte circa il caratteraccio di suor Angela ma Nico sembra non curarsene particolarmente. Tra lui e Monica c'è subito feeling. Entrambi hanno fatto il liceo insieme. Intanto all'interno della casa famiglia scoppia un incendio che mette a rischio la vita del piccolo Miki. Azzurra viene accusata da Emma di aver lasciato il ferro da stiro acceso, causa del grande incendio che ha distrutto la struttura. In realtà a lasciare il ferro da stiro acceso è stata Emma. Azzurra rischia di essere accusata di tentato omicidio ma viene salvata da Nico, poiché l'uomo, avvocato, scopre che l'impianto elettrico della struttura non è a norma. Suor Angela spinge Azzurra a raccontare tutta la verità ad Emma. La moglie di Guido però frena, poiché si rende conto di aver perso per sempre la figlia. Dello stesso avviso Riccardo, il tutor di Emma, che consiglia ad Azzurra di non rivelare ad Emma la sua vera identità, in quanto è cresciuta in tutti questi anni coltivando un odio viscerale nei confronti della madre. In canonica ha fatto il suo ingresso anche Valentina, una escort, nonostante le reticenze di suor Costanza, che ha intimato a suor Angela il divieto di ingresso di altre persone per quest'anno.

