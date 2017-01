CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni seconda puntata 12 gennaio 2017: Nico alle prese con un vecchia conquista, Valentina sfida Suor Angela?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 12 GENNAIO 2017: LA LISTA - La quarta stagione di Che Dio ci aiuti ha debutta sul piccolo schermo di Rai 1 domenica scorsa, ottenendo un risultato di audience davvero molto soddisfacente e avvicinandosi a quota 6 milioni di telespettatori. La fiction che vede protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi è pronta a tornare in scena stasera, giovedì 12 gennaio 2016, con il secondo appuntamento che sarà come sempre composto da due episodi, intitolato rispettivamente “La lista” e “Colpire non subire”. Le anticipazioni rivelano che Suor Angela si interesserà al caso di un uomo - Leone - che deve affrontare un’operazione chirurgica davvero molto delicata: un trapianto di cuore. La religiosa di Che Dio ci aiuti si renderà infatti conto che il chirurgo incaricato di portare a termine l’intervento - Gabriele Mattei (Cristiano Caccamo) non solo è molto giovane, ma sembra anche mostrare degli atteggiamenti piuttosto strani. Come sempre, anche per garantire una buona riuscita a Leone, Suor Angela indagherà su ciò che c’è dietro… Nel frattempo, al Convento Nico sarà alle prese con una sua vecchia conquista che è diventata decisamente troppo insistente, e si servirà di Monica per liberarsi definitivamente di lei. Valentina ha iniziato a lavorare presso il bar Angolo Divino, ma proverà in ogni caso a non rispettare le regole del Convento imposte da Suor Angela…

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 12 GENNAIO 2017: COLPIRE NON SUBIRE - Il secondo episodio di Che Dio ci aiuti 4 in programma per la serata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, prende il titolo di “Colpire non subire”. Ognuna delle quattro ragazze ospiti al convento di Suor Angela si prefiggerà un obiettivo da raggiungere, dando molto da fare al personaggio interpretato da Elana Sofia Ricci. Azzurra, per esempio, intende tornare in pista sul lavoro, dopo l’incendio che ha bruciato la struttura, causato invece da Emma. Quest’ultima vorrebbe fare colpo su un suo compagno di classe; mentre Valentina cercherà in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote al Dottor Mattei, ostacolandolo. Infine, Monica proverà a spegnere la nascente attrazione nei confronti di Nico che inizia a crescere… ci riuscirà? Nonostante l’impegno della ragazze, i coloro risultati risulteranno a dir poco… discutibili. Che cosa succederà?

CHE DIO CI AIUTI 4, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - In attesa di gustarsi sul piccolo schermo di Rai 1 la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 4, rivediamo brevemente con è andata la scorsa domenica. L’episodio si è aperto con un'incredibile rivelazione. Azzurra in realtà ha una bambina. L'ha sempre saputo. Prima di sposarsi con Guido, confessa all'uomo di aver abbandonato, all'età di 15 anni, la bambina che aveva partorito. Lei si chiama Emma e vive all'interno della casa famiglia dove la ragazza sta lavorando per poter completare gli studi. Azzurra chiede a Guido se, dopo aver saputo la verità, intende ancora sposarla. Romanticissima la risposta di Guido: 'Ti vorrò per sempre'. I due si sposano ma Azzurra dovrà rimanere ancora a Fabriano per 6 mesi, il tempo di completare gli studi, mentre Guido, insieme al figlio, partono per Londra, dove, teoricamente, saranno raggiunti da Azzurra in futuro. Non è sicuramente il miglior inizio per una coppia che si è appena sposata, anche se le nozze sono state molto emozionanti, sopratutto per i fan della coppia, che hanno fatto il tifo per entrambi per tutta la passata stagione. Intanto in canonica ha fatto il suo ingresso Monica, la figlia di Valerio, l'ex compagno di suor Angela, con cui fece una rapina tanti anni prima. Monica altri non è che la figlioccia di suor Angela. Oltre a Monica è arrivato anche Nico, un collega di Guido. Quest'ultimo lo avverte circa il caratteraccio di suor Angela ma Nico sembra non curarsene particolarmente. Tra lui e Monica c'è subito feeling. Entrambi hanno fatto il liceo insieme. Intanto all'interno della casa famiglia scoppia un incendio che mette a rischio la vita del piccolo Miki. Azzurra viene accusata da Emma di aver lasciato il ferro da stiro acceso, causa del grande incendio che ha distrutto la struttura. In realtà a lasciare il ferro da stiro acceso è stata Emma. Azzurra rischia di essere accusata di tentato omicidio ma viene salvata da Nico, poiché l'uomo, avvocato, scopre che l'impianto elettrico della struttura non è a norma. Suor Angela spinge Azzurra a raccontare tutta la verità ad Emma. La moglie di Guido però frena, poiché si rende conto di aver perso per sempre la figlia. Dello stesso avviso Riccardo, il tutor di Emma, che consiglia ad Azzurra di non rivelare ad Emma la sua vera identità, in quanto è cresciuta in tutti questi anni coltivando un odio viscerale nei confronti della madre. In canonica ha fatto il suo ingresso anche Valentina, una escort, nonostante le reticenze di suor Costanza, che ha intimato a suor Angela il divieto di ingresso di altre persone per quest'anno.

