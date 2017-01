CHE DIO CI AIUTI 4 / Anticipazioni seconda puntata: Suor Angela ricattata, Azzurra manterrà il segreto? (Oggi, 12 gennaio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA: SUOR ANGELA RICATTATA E IL SEGRETO DI AZZURRA – Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata dedicata al matrimonio di Guido e Azzurra, questa sera, su Raiuno, tornano i protagonisti di Che Dio ci aiuti 4. La fiction, giunta alla quarta stagione, nonostante l’addio di alcuni personaggi storici, in primis quello di Lino Guanciale che interpretava Guido Corsi, continua ad appassionare milioni di italiani. Merito delle storie raccontate con freschezza e semplicità. Cosa succederà, dunque, nella seconda puntata di Che Dio ci aiuti 4? Nel primo episodio, intitolato “La lista” vedremo Suor Angela occuparsi di Leone, un uomo burbero in attesa di trapianto e del dottor Gabriele Mattei, incaricato dell’operazione che si comporta in modo ambiguo. Nel frattempo, Nico, per liberarsi di una sua vecchia fiamma, decide di usare Monica che continua a provare per il giovane avvocato un grande interesse. Valentina, invece, costretta a lavorare come barista all’Angolo Divino, cerca di aggirare le regole del convento ricattando Suor Angela. Nel secondo episodio intitolato “Colpire non subire”, invece, vedremo le ragazze del convento coalizzarsi contro gli uomini: Monica per non cadere tra le braccia di Nico, Valentina per contrastare il dottor Mattei, Azzurra per riprendere il suo tirocinio ed Emma per conquistare un compagno di scuola. Proprio su Azzurra sono concetrate le attenzioni dei telespettatori. Il personaggio interpretato da Francesca Chillemi resta uno dei più amati di Che Dio ci aiuti. I fans, pur non avendo gradito il modo in cui la produzione ha deciso di concludere la sua storia d'amore con Guido, continuano a seguire con curiosità le vicende della bellissima protagonista. Rimasta da sola nel convento, dopo aver sposato Guido, partito per Londra insieme al piccolo Davide, Azzurra riuscirà a conquistare l'affetto di sua figlia Emma, abbandonata quando era solo una ragazzina? I fans, inoltre, sperano di rivedere insieme, almeno un'ultima volta, Azzurra, Guido e Davide. Accadrà nell'ultima puntata?

