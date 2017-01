CRISTINA/ Nuovo piatto con gli ingredienti della Mistery Box, come andrà a finire? (Masterchef Italia 6, oggi 12 gennaio 2017)

CRISTINA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Tra i concorrenti di Masterchef Italia 6 c'è Cristina, giovane avvocato di San Marino aspirante notaio con la passione per i risotti. La vedremo all'opera nella prossima puntata del talent show di Sky Uno con nuove gustose ricette: per i giudici Cristina è una cuoca provetta, cura al meglio le presentazioni dei suoi piatti e ama i dettagli. Nell'ultima puntata ha colpito i giudici con il suo elegante veggie burger, un hamburger vegetariano dai mille colori e sapori. Quale nuovo piatto presenterà? Si misurerà con un primo o con un secondo? Riuscirà Cristina ad arrivare in finale? Lo sapremo giovedì prossimo: intanto scopriamo chi è Cristina e cosa sogna a Masterchef Italia 6.

CRISTINA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: I SUo PIATTO PREFERITO (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Cristina ha 27 anni, è la rampolla di una famiglia di notai e avvocati di San Marino e da grande vuole fare il notaio anche se la cucina è il suo hobby più grande. E' dolce e timida ma ama sperimentare sensazioni nuove come i fornelli. Il suo sogno è aprire un ristorante chic a San Marino grazie alla vittoria a Masterchef Italia 6: la sua è infatti una cucina raffinata, delicata e fine con gusto per l'impiattamento, gli abbinamenti dei cibi, i colori e i sapori. Il suo piatto forte è la rosa di seppia con salsa alla rucola ma Cristina è brava anche con il gelato allo squacquerone e a fare le chips sempre al gusto di nero di seppia. Se dovesse scegliere tra tutte le ricette che ha preparato nella sua vita, il piatto del cuore sarebbe il risotto allo zafferano. A ispirarla è la cucina dello chef stellato Massimo Bottura ma l'ispirazione le parte dal cuore e dai suoi affetti, in particolare il marito del quale è molto innamorata e che vorrebbe diventasse il padre dei suoi figli. Nella cucina dell'avvocato di San Marino non manca mai il sale, mancano invece le interiora, piatto che Cristina detesta. L'aspirante notaio si definisce uno chef capace e preciso, che rispetta le materie prime esaltando le proprietà naturali degli ingredienti che sceglie di usare ai fornelli: devono essere tutti rigorosamente naturali.

CRISTINA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Durante la prima puntata Cristina ha proposto due ricette succulenti: il rollé di pollo e scampi e l'idea di un veggie burger. Il primo piatto è un petto di pollo ripieno realizzato con scampi, carciofi, uova, spezie e caffè: per i giudici è un'esecuzione difficile. Mentre la seconda proposta è un hamburger vegetariano ottenuto con melanzane, zucca e carote: una presentazione eccellente, un piatto bello da vedere e buono da mangiare che è valso a Cristina il passaggio alla seconda puntata.

CRISTINA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA CI APETTIAMO DA LEI?(OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Questa sera, va in onda una nuova puntata di Masterchef Italia 6 e sarà trasmessa alle 21.15 su Sky Uno, il copione è sempre lo stesso: all'inizio ci sarà una Mistery Box con una prova di cucina con ingredienti a sorpresa, poi un Invention Test dove sarà la fantasia a contare. A questo punto i concorrenti gareggeranno a squadre per la prova in esterna al termine della quale ci sarà il Pressure Test: il cuoco peggiore sarà eliminato e dovrà immediatamente lasciare il programma di Sky. Chi dovrà abbandonare la Masterclass? Chi invece si salverà?

