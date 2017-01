Che dio ci aiuti, anticipazioni terza puntata: episodio 5 e 6 (quarta stagione)

CHE DIO CI AIUTI 4: ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA, EPISODIO 5 E 6 - Settimana prossima torna la tanto amata fiction con protagonista Suor Angela e non mancheranno colpi nuovi misteri da svelare e persone da aiutare. Molto toccante sarà il secondo episodio in cui vedremo la suora alle prese con il figlio di Bruno ammalato di leucemia che lotta tra la vita e la morte, tutto dipende dall'arrivo di un midollo compatibile che gli consentirebbe di cambiare la sua esistenza. Riuscirà a trovare l'organo? Durante la puntata vedremo Monica in panico a casa del suo ex che la invita al suo matrimonio, ci parteciperà veramente? Con chi si presenterà alla cerimonia? Durante la puntata vedremo Azzurra affrontare i demoni del suo passato...



CHE DIO CI AIUTI 4: LA FICTION RAI FA CENTRO! ENTUSIASMO DEI FANS AL TOP - Mancano solo poche ore alla seconda puntata di Che Dio ci aiuti 4, la fiction di Rai 1 che al suo esordio ha sbaragliato ogni rivale in termini di ascolti. Circa sei milioni di spettatori hanno seguito le nuove vicende della suora più strampalata d'Italia che ancora una volta non ha deluso grazie al suo mix di simpatia, bontà e genuinità. Gli stessi fans che hanno risposto in massa al primo episodio della nuova stagione, sono molto curiosi di seguire le nuove vicende del personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci. Non è certo un caso, che i commenti di entusiasmo e curiosità spopolino sul web: 'Non mi sono mai persa una puntata in tutte le edizioni e l'adoro, ma il fatto che Azzurra abbia una figlia non mi convince. Mi sembra che il personaggio perda credibilità nella sua leggerezza' , ' Non vedo l'ora che arrivi stasera, sono troppo curiosa di sapere cosa riservano i nuovi personaggi' , ' Ho trovato qualche cambiamento di troppo nella prima puntata, ma attendo l'episodio di oggi per scoprire qualcosa in più. Sono certa che non mi deluderà'.

© Riproduzione Riservata.