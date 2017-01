CHECCO ZALONE DI NUOVO PAPÀ, L'ATTORE COMICO BARESE ANNUNCIA LA NASCITA DI GRETA: "PRESTO UN CANE MASCHIO" (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Luca Medici, in arte Checco Zalone, è diventato di nuovo papà: è stato lo stesso attore comico a dare l'annuncio del lieto evento oggi su Facebook. L'artista barese ha comunicato l'arrivo della piccola Greta, un'altra femminuccia: dall'unione con la moglie Mariangela, infatti, era nata la primogenita Gaia, nata l'8 febbraio 2013. "Cari amici, vi comunico che è nata la mia piccola Greta, un'altra femminuccia...!!! Presto un cane maschio!", ha scritto Checco Zalone su Facebook. Non poteva mancare un pizzico di ironia nel messaggio pubblicato dall'attore comico, che a quanto pare si sente in "minoranza" ora: le tre donne riempiranno la vita di Checco Zalone, che potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di adottare un cane maschio per non sentirsi in forte "minoranza". Nel frattempo si gode anche il successo dei suo film, ma l'arrivo della piccola Greta gli darà nuovo entusiasmo per mettersi presto nuovamente a lavoro e per realizzare magari un nuovo film per il cinema dopo "Cado dalle nubi", "Che bella giornata"; "Sole a catinelle" e "Quo vado?". Il messaggio, invece, in meno di dieci minuti ha superato gli 83mila "mi piace" e sono piovuti migliaia anche i commenti di auguri. Non mancano le battute: ad esempio, Greta, come il personaggio dell'ultimo successo di suo padre, vorrà fare il "posto fisso" da grande? Clicca qui per visualizzare l'annuncio di Checco Zalone su Facebook.

