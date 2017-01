DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni: lo scontro tra Goku e Freezer si avvicina. Riassunto della puntata (12 gennaio 2017)

DRAGON BALL SUPER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 GENNAIO - Ieri, mercoledì 11 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Dragon Ball Super, il cartone animato giapponese trasmesso su Italia 1. La battaglia tra Lord Beerus, il signore della Distruzione, e Goku è terminata con un nulla di fatto, anche se grande è stata la prova del super Sayan, che ha raggiunto lo stadio di super Sayan Gold, anche se solo per qualche minuto. Lord Beerus ha di fatto risparmiato la Terra ed è volato via insieme al suo maestro Whis, con cui Vegeta e Goku, in questi giorni, si stanno allenando sul pianeta di Lord Beerus. Prima di scoprire cosa accadrà nell’episodio di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, vediamo il riassunto della puntata di ieri.

DRAGON BALL SUPER, DOVE SIAMO RIMASTI (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Nella puntata di Dragon Ball Super di ieri abbiamo visto la resurrezione di Lord Freezer, per tutti gli appassionati della saga Z di Dragon Ball semplicemente Freezer, colui il quale aveva dato vita al, oggettivamente parlando, combattimento più bello tra tutti quelli che Goku e i suoi amici hanno dovuto affrontare. Teatro della scena fu il pianeta Namec, lo stesso di Junior, e qui perse la vita anche Crilin, perdita che mandò su tutte le furie Goku, che si trasformò, per la prima volta, nel leggendario Super Sayan, spazzando via Freezer. A resuscitarlo una squadra di soldati capitanata da Lord Sobert, che per ricostituire il suo antico esercito decide di affidarsi allo strapotere di Freezer, non sapendo, o facendo finta di non sapere, che quest'ultimo non tollera altre persone nelle sue vicinanze, volendo il potere unicamente nelle sue mani. Sorbet e tutti gli altri non hanno perciò ancora tanto da vivere, anzi. In che modo Freezer è stato resuscitato?

Dalle sfere del Drago Shenron, l'unico modo possibile per far sì che una persona torni in vita. Sorbet e gli altri componenti della squadra speciale hanno trovato dei fantastici alleati che già avevano catturato le sfere del drago prima di loro, svolgendo dunque tutto il compito. Tre le persone protagoniste dell'impresa: l'imperatore Pilaf e i due suoi compagni di viaggio, Mai e Shao. I tre, tutti felici e contenti di aver riunito le sette sfere del drago, hanno ricevuto l'inattesa visita di Sorbet, che li ha convinti in pochi secondi a collaborare attivamente, consegnandogli di fatto le sfere, non prima di aver invocato il drago Shenron. Shenron ha fatto la sua comparsa in cielo. La Terra è rimasta all'oscuro per interminabili minuti e di tutto questo si sono accorti sia Junior che Gohan, per i quali le cose stanno iniziando a mettersi male. Sorbet, come preventivato, ha chiesto come desiderio al drago di riportare in vita Lord Freezer.

Inizilmente Shenron ha detto che era per lui impossibile riportarlo in vita perché era stato fatto a pezzi (da Trunks) in passato e che dunque sarebbe resuscitato a pezzi, e che un corpo senza anima o l'anima senza il corpo non ha senso di esistere. Sorbet però ha ugualmente chiesto al drago di far resuscitare Freezer poiché ha con sé un macchinario che consente la rigenerazione del corpo. E così il drago delle sette sfere esaudisce il primo desiderio, mentre gli altri due vengono esauditi da Mai e Shao, che chiedono gelati e una somma pari a 1 milione. Mentre sulla Terra veniva riportato in vita Freezer, Goku e Vegeta proseguivano i loro allenamenti sul pianeta di Lord Beerus agli ordini di Whis. Goku, al momento della resurrezione di Freezer, ha avuto come un lampo, manifestano il suo senso di inquietudine a Vegeta, che invece non si è accorto di nulla.



