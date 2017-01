ELISA/ On Tour, il concerto del Mediolanum Forum di Assago in onda su Italia 1 (oggi, 12 gennaio 2017)

CONCERTO ELISA, ON TOUR: LO SPETTACOLO SU ITALIA 1, IL DISCO E IL TOUR (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Continuano gli appuntamenti con la grande musica sul piccolo schermo di Italia 1: stasera, giovedì 12 gennaio 2017, andrà in scena Elisa On, il concerto sold-out che Elisa ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago in occasione del suo On Tour, la tournée che l’ha tenuta impegnata tra il mese di novembre e dicembre 2016, dopo la pubblicazione del suo album omonimo dello scorso 25 marzo. Dal disco, già certificato Platino dalla FIMI, sono stati estratti i singoli “No Hero”, “Love Me Forever” e “Bruciare per te”. Un altro spettacolo carico di emozioni, che segue l’appuntamento con il Vivere a colori Tour di Alessandra Amoroso e quello con l’Adesso Tour di Emma Marrone, che hanno tenuto compagnia al pubblico della rete Mediaset nelle settimane passate: la musica live continua dunque a farla da padrone, e più tardi in prime time potremo gustarci una delle più recenti esibizioni dell’artista, pronta a tornare in scena anche al talent show Amici. L’appuntamento è fissato su Italia a partire dalle 21.10.

CONCERTO ELISA, ON TOUR: LO SPETTACOLO SU ITALIA 1, LA CANTANTE RACCONTA ON (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - “I miei eroi oggi sono, sicuramente, la famiglia e alcuni pochi amici intimi. Mio nonno soprattuto. E poi Bob Marley. Mio nonno e Marley sono due eroi che continuano a essere tali per me, anche se non ci sono più” ha confessato Elisa in un’intervista esclusiva rilasciata a Rolling Stones in merito ad uno dei singoli che è sono stati estratti da On, No Hero. In merito al lavoro che c’è stato dietro alla nuova fatica discografica, l’artista friulana - che più tardi, oggi 12 gennaio 2017, sarà in scena su Italia 1 con il concerto Elisa On - ha aggiunto, sempre parlando con Rolling Stones: “C’è stata una sensazione che mi ha accompagnato durante la scrittura del disco. M’interessava un discorso introspettivo, ma volevo comunicarlo all’esterno, volevo arrivare al dunque, anche perché non avevo tempo. Dovevo essere immediata”. Lo spettacolo che verrà trasmesso sulla rete Mediaset è quello registrato in occasione delle date al Mediolanum Forum dello scorso novembre.

CONCERTO ELISA, ON TOUR: LO SPETTACOLO SU ITALIA 1, LA CANTANTE RACCONTA ON (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Va in scena stasera, giovedì 12 gennaio 2017, Elisa On, lo spettacolo che Elisa ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago durante il suo On Tour nelle serate del 25 e 26 novembre 2016. La tournée l’ha vista impegnata nel Regno Unito e per la prima volta anche in Irlanda, e tra i volti che l’hanno accompagnata in questa sfida professionale - e che vedremo dunque in scena in prima time sul piccolo schermo di Italia 1 - vanno annoverati Andrea Rigonat (chitarra), Curt Schneider al basso, Victor Indirizzo alla batteria, Cristian Rigano alle tastiere e le coriste Jessica Childress e Sharlotte Gibson. Pronti per lo spettacolo?

