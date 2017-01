FABRIZIO CORONA / News: Silvia Provvedi e Don Mazzi si alleano per salvarlo? (Oggi, 12 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI E DON MAZZI ALLEATI PER L’EX RE DEI PAPARAZZI? – Fabrizio Corona non resta solo. A sostenere l’ex re dei paparazzi ancora in carcere e in attesa che inizi il nuovo processo a suo carico, fissato per il prossimo 25 gennaio, ci sono la fidanzata Silvia Provvedi e Don Mazzi. La prima, per sostenere e dare il suo appoggio a Corona ha ottenuto anche il foglio di convivenza che le permette di far visita al compagno in carcere con gli stessi diritti di una moglie. Decisa ad aiutare il fidanzato, pur essendo giovanissima, Silvia Provvedi sta facendo l’impossibile per riuscire a far uscire dal carcere l’ex re dei paparazzi. Ad offrire il suo aiuto a Corona, nelle ultime ore, è stato anche Don Antonio Mazzi che, dopo averlo criticato per i suoi colpi di testa, gli ha aperto nuovamente le porte della sua comunità. “Con lui e con casi così difficili ho amore e odio, simpatia e antipatia al 50%. Mi rompe perché Fabrizio Corona non è solo quello che vediamo. Mi dispiace che con l’ultima litigata non ci siamo più sentiti, l’ho pensato molto durante questo Natale. Non credo che sia ancora così dipendente da questo lusso vergognoso. Secondo me, se lo avessero lasciato a me ancora un altro po’ di tempo… Io lo volevo almeno altri sei mesi. Invece è riuscito ancora una volta a scapparmi e questo mi rompe. Se mi sente, io vorrei che mi richiamasse perché io sono ancora convinto che possiamo riprendere discorsi che abbiamo cominciato. Vorrei almeno incontrarlo”, ha dichiarato Don Mazzi ai microfoni di Paola Perego a Parliamone Sabato su Raiuno. Parole importanti, dunque, quelle pronunciate da Don Mazzi che faranno sicuramente piacere a Silvia Provvedi. I due, dunque, si alleeranno per il bene di Corona?

© Riproduzione Riservata.