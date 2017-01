FEAR THE WALKING DEAD 2 / Anticipazioni puntatal 12 gennaio 2017: Chris uccide un sopravvissuto!

FEAR THE WALKING DEAD 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, Paramount Channel trasmetterà un nuovo episodio di Fear the Walking Dead 2, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il secondo, dal titolo "Uroboro". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo essersi riuniti e sotto la minaccia zombie, il gruppo di Travis (Cliff Curtis) sale a bordo della Abigail, lo yacht di Strand (Colman Domingo). Le tensioni iniziano già dal giorno seguente, quando Strand rivela che non intende far salire a bordo altre persone, convinto che altrimenti non potranno sopravvivere tutti. Nel frattempo, Alicia (Alycia Debnam Carey) si occupa della radio, mentre Travis e Madison (Kim Dickens) iniziano a litigare per via della decisione di Strand. Più tardi, Alicia entra in contatto radio con un misterioso ragazzo che le fa diverse domande sulla loro posizione. Travis invece inizia a preoccuparsi molto del silenzio di Chris (Lorenzo James Henrie), che lo accusa implicitamente della morte della madre. Madison decide quindi di organizzare il funerale di Liza (Elizabeth Rodriguez) e riferisce a Daniel (Ruben Blades) di non aver mai visto Strand dormire da quando sono partiti. Durante la cerimonia, Chris decide di gettare il corpo della madre in acqua, furioso, e colpisce il padre in pieno volto. Alicia invece continua i suoi contatti con Jake, offrendosi anche di raggiungerlo dopo aver scoperto le difficoltà del suo gruppo. Dopo un gesto avventato di Chris, Madison rimprovera duramente il ragazo, mentre Travis scopre dal diario di bordo appena ritrovato che sono stati colpiti dai militari. Strand propone di raggiungere la costa per trovare rifugio e nota che qualcuno abita sulla riva. Fanno così la conoscenza di George (David Warshofsky) e della sua famiglia, comprensi i figli molto piccoli. Travis decide di fermarsi per qualche giorno per aiutarli a contrastare l'arrivo degli zombie, mentre Madison discute con la moglie Melissa (Catherine Dent). Ofelia (Mercedes Mason) invece vorrebbe stabilirsi sull'isola, ma il padre non è d'accordo. Intanto, Nick viene insospettito da alcuni discorsi dei figli di George e scopre che il padre ha intenzione di ucciderli tutti, credendo che sia l'unica via d'uscita. Madison scopre la stessa cosa tramite Melissa, che infine le chiede di portare i figli con loro perché possano sopravvivere. Tuttavia la situazione precipita: George scopre l'inganno e li allontana dall'isola, mentre Madison è costretta a lasciare i bambini sul posto, a causa del fratello maggiore che imbraccia un fucile contro di loro.

FEAR THE WALKING DEAD 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 12 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "UROBORO" - Nel prossimo episodio di Fear the Walking Dead 2, il cambiamento di Chris diventerà ancora più evidente. Abbiamo avuto un piccolo assaggio del suo lato oscuro in precedenza, ma il ragazzo arriverà a superare altri limiti. Conosceremo in questo nuovo episodio altri due sopravvissuti, Alex e Jake, ma Strand manterrà ancora la sua linea dura di non far salire nessuno a bordo della Abigail. Il suo comportamento non farà che sollevare ancora di più i sospetti di Madison e Daniel: quest'ultimo scoprirà infatti che Strand ha intenzione di raggiungere il Messico. Travis invece sarà impegnato a disincagliare il motore dello yacht dal corpo di uno zombie, mentre i ragazzi e Daniel raggiungeranno la riva dopo aver avvistato l'aereo in cui si trovavano Jake ed Alex. Una volta sul posto, Nick scoprirà un segreto per sopravvivere agli Infetti, mentre Chris ucciderà un uomo su sua richiesta. Gli equilibri fra i nostri sopravvissuti inizieranno tuttavia a vacillare sempre di più, soprattutto perché nessuno si fida dell'altro. Anche Daniel non vuole che Madison si avvicini ad Ofelia, nonostante la figlia stia visibilmente peggiorando. A causa della decisione di Strand di non aiutare nessuno, Travis dovrà rivedere la propria posizione a riguardo.

© Riproduzione Riservata.