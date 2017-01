Fedez e Chiara Ferragni/ Ultime notizie: la coppia a Roma, ma alcuni dettagli fanno discutere i fan, ecco perché. Foto (oggi, 12 gennaio 2017)

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, ULTIME NOTIZIE: LA FOTO MISTERIOSA CHE INCURIOSISCE I FAN (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Dopo un lungo periodo di vacanza, Fedez e Chiara Ferragni sono tornati in Italia per riprendere in mano i loro numerosi impegni di di lavoro. L'ultima tappa del loro viaggio ha portato la coppia a Roma ed è stata proprio Chiara Ferragni ad annunciare a tutti i suoi follower l'arrivo in città con uno scatto pubblicato su Instagram. Tuttavia, è stata la foto successiva a far discutere i tanti internauti sulla rete. L'immagine, pubblicata ieri, ritrae la ragazza nel centro della città intenta a mangiare un enorme gelato con indosso solo abiti estivi, uno scatto che, come molti fan hanno notato sul web, si scontra con quelle che sono le temperature della Capitale in questo periodo, visto che la Ferragni indossa un top senza maniche che lascia scoperta la pancia. Di seguito i commenti dei follower: "Non fa freddo?", "Ma questa foto è di adesso??", "Ragazzi scusate, ma la foto non è recente? A Roma 2 ore fa c'erano 5 gradi". A chiarire la situazione sono arrivati presto altri utenti, certi che la foto non fosse poi così recente. A confutare ogni dubbio anche i turisti alle sue spalle, anche loro in abbigliamento estivo: "Si la gente sta in canottiera, mo ci stanno i pinguini", scrive un suo follower per confermare, in maniera un po' ironica, tutta la questione". Se volete visualizzare l'immagine postata poche ore fa dalla fashion blogger su Instagram e leggere tutti i commenti dei suoi folllower, potete cliccare qui.

