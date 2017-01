Fiorello vs Barbara D'Urso / Video: "Basta cronaca nera", l'appello alle televisione generaliste (oggi, 12 gennaio 2017)

FIORELLO VS BARBARA D'URSO, VIDEO: "BASTA CRONACA NERA, L'APPELLO ALLE TV (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - È un appello accorato quello che rivolge Fiorello ai suoi fan tramite la sua pagina Facebook ufficiale: tramite la consueta rassegna stampa che fa al bar con i suoi amici, ha fatto un appello alle televisioni generaliste affinché la smettano di parlare di cronaca nera durante gli orari in cui ci sono anche bambini e anziani davanti la tv. "Mia madre ha paura, è terrorizzata", dice Fiorello che, a un certo punto, sembra rivolgersi indirettamente a Barbara D'Urso quando dice "basta con i collegamenti dagli ospedali". Fiorello sembra parlare delle varie interviste fatte dagli ospedali in collegamento con Pomeriggio Cinque: da Isabella Biagini a Ylenia Bonavera (la ragazza a cui è stato dato fuoco a Messina), sono molte le persone intervistate da Barbara D'Urso in questo modo. E Fiorello sembra che ne abbia abbastanza. "Il problema è che tutti i pomeriggi e anche la mattina presto vengono scandagliati i casi di cronaca nera su cui ci si fanno trasmissioni che per ore parlano di un delitto, nel particolare", dice Fiorello. Clicca qui per vedere il suo video.

FIORELLO VS BARBARA D'URSO, VIDEO: "BASTA CRONACA NERA, CAUSA EMULAZIONE" (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - A spaventare Fiorello sarebbe anche il pericolo di emulazione di persone con intenti criminali, che potrebbero prendere spunto dai casi di cronaca nera per compiere a loro volta atti delittuosi. Secondo Fiorello i programmi televisivi descrivono in maniera così minuziosa i particolari di questi fatti spaventosi che non sarebbe difficile trovare un modo di farla franca conoscendo tutte queste cose. "Qui cominciano spiriti d'emulazione incredibile. Intervenite! - chiede Fiorello alle televisioni generaliste - Una volta in tv si faceva il gossip, si sorrideva. Parlate del Billionaire di Briatore o del compleanno della Tatangelo, ma non potete parlare per ore di cronaca nera. Solo i telegiornali devono dare la notizia e poi se ne deve occupare la magistratura". Sono molti i fan di Fiorello che gli danno ragione e dicono che questi programmi andrebbero limitati. Mediaset, Sky, Rai, La7 li ascolteranno oppure la cronaca nera continuerà a essere affrontata anche nel pomeriggio e la mattina?

