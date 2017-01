GABRIELE/ Troppe incertezze lo scorso giovedì, saprà fare meglio? (MasterChef Italia 6, puntata 12 gennaio 2017)

GABRIELE, IL CONCORRENTE DEL TALENT CULINARIO DI SKY (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 12 GENNAIO 2017) - Questa sera va in onda su Sky Uno il quarto appuntamento con il talent culinario MasterChef Italia giunto alla sua sesta edizione, con la partecipazione di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco e Joe Bastianich nei panni di oggettivi e severi giudici. Tra i concorrenti che vi stanno prendendo parte c’è anche il 47enne architetto torinese Gabriele. Gabriele è animato da grandissima voglia di fare ed una sconfinata passione per il mondo della cucina che ormai si porta dietro da quando era un tenero bambino. Il suo più grande sogno è quello di riuscire in qualche modo ad unire le sue due più grandi passioni che sono l’architettura e per l’appunto la cucina. Gabriele è provetto chef che fa molto leva sulla propria capacità di improvvisare anche sul piatto a cui è maggiormente affezionato che sono i tradizionali gnocchi preparati dalla propria nonna. In attesa di scoprire come se la caverà questa sera dietro i fornelli di Masterchef facciamo un piccolo passo indietro ricordando cosa ha fatto nella scorsa puntata.

GABRIELE, IL CONCORRENTE DEL TALENT CULINARIO DI SKY: UNA GARA IN CRESCENDO (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 12 GENNAIO 2017) - Il 47enne architetto torinese Gabriele nella puntata della scorsa settimana, nella prima prova ed ossia quella della Mistery Box, ha dovuto dar fondo alle proprie capacità di improvvisazione per preparare un piatto senza poter aggiustare di sale con l’utilizzo di alcune verdure di stagione come zucca, biete, carote e quant’altro. Una prova nella quale Gabriele non riesce a dare il proprio meglio tant’è che davanti allo sguardo attento di Bruno Barbieri, commette un grave errore bruciando l’olio. Nella seconda prova, l’Invention Test, Gabriele è stato chiamato alla preparazione del pollo utilizzando il caffè più altri ingredienti scelti dallo stesso concorrente piemontese. Anche in questo caso Gabriele non riesce ad esprimersi al meglio, eccedendo nell’uso del caffè. Errore che non gli costa caro giacché non viene inserito tra i tre a rischio eliminazione. Nell’ultima prova, quella in esterna a Matera, Gabriele si ritrova a gareggiare nella squadra dei Blu. Una prova che ha richiesto grande spirito di gruppo con il concorrente piemontese che è apparso maggiormente a proprio agio. Infatti, c’è stata la vittoria dei Blu ed automatico passaggio alla quarta puntata.

© Riproduzione Riservata.