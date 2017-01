GIULIA/ Ci sarà un'altra prova in esterna per lei? (Masterchef Italia 6, oggi 12 gennaio 2017)

GIULIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - A Masterchef Italia 6 sbarca Giulia, imprenditrice appassionata di cibo. Conto alla rovescia per la nuova puntata del cooking game di Sky, arrivato alla sua sesta edizione. Tra i concorrenti di quest'anno c'è Giulia, titolare di un negozio di gadget per bambini ma innamorata di cucina: il suo sogno è aprire un ristorante insieme al padre. Scopriamo chi è Giulia e quali sono i suoi piatti preferiti.

GIULIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: I SUOI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Giulia ha 31 anni, è originaria di Fermignano, in provincia di Pesaro e Urbino e ha un negozio di gadget per la casa e per i bambini. La giovane imprenditrice è da sempre appassionata di cucina e vorrebbe fare del suo hobby un vero e proprio lavoro: adora mangiare ma soprattutto cucinare per le feste di paese della sua regione natale. Il suo piatto forte è infatti una specialità locale che si chiama fiochetti sa le fev, una pasta fresca molto particolare preparata con un sugo di fave e pomodori. Ma Giulia adora anche il pane con il mosto, un ricordo affettivo di quando da bambina faceva la vendemmia insieme al nonno. Il cuoco a cui si ispira è il padre che le ha insegnato che in cucina non possono mai mancare l'olio, quello extravergine di oliva e la pasta, decisamente il suo piatto preferito. Quello che invece Giulia non sa preparare è il pesce non gradisce il sapore, per cui non si è mai specializzata nella cottura ma dice di voler apprendere la tecnica. Giulia ha imparato a cucinare da piccola, da sola, quando preparava la cena per i genitori che erano fuori tutto il giorno per motivi di lavoro: inventava piatti sempre nuovi e diversi per accontentare mamma e papà. Le sue sono ricette dell'allegria, pensate per grandi tavolate di amici e parenti: è così che l'imprenditrice parla dei suoi piatti. Da adulta Giulia ha capito che poteva sfruttare la cucina come arma di seduzione degli uomini, per prenderli per la gola: il suo tipo ideale è Joe Bastianich, sexy e ironico. Con i soldi della vittoria di Masterchef Italia 6 Giulia vorrebbe aprire un ristorante nel suo paese di origine da gestire con il padre e la famiglia a base di piatti locali.

GIULIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Nella prima puntata di Masterchef Italia 6 Giulia ha proposto una sua specialità, il Pollo corrotto: si tratta di petti di pollo realizzati con un delizioso sughetto di frutta come albicocche, prugne secche, uva, finocchi, pinoli e panna fresca. La cuoca dilettante si è poi cimentata in un secondo piatto molto difficile chiamato Un bel dì vedremo con scalogno, patate, zucca e cime di rapa. I giudici Joe, Carlo, Bruno e Antonino hanno apprezzato l'assaggio complimentandosi con la fantasia e la presentazione dei due piatti della giovane di Femignano che ha passato il turno con facilità.

GIULIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA CI APETTIAMO DA LEI? (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Durante la prossima puntata di Masterchef Italia 6 vedremo una nuova Mistery Box, un altro Invention Tes e un Pressure Tes: gli aspiranti chef di quest'anno saranno divisi in due squadre e affronteranno la prova in esterna. Nella squadra perdente il peggiore verrà eliminato e dovrà abbandonare il programma.

© Riproduzione Riservata.