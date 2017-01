GLORIA/ Riuscirà a superare la prova in montagna? (Masterchef Italia 6, oggi 12 gennaio 2017)

GLORIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Nell'ultima puntata di Masterchef Italia 6, di giovedì 5 Gennaio, la giovane Gloria si è distinta per essere arrivata tra i tre migliori aspiranti chef nella Mistery Box: la prova consisteva nel preparare un piatto con alcuni ingredienti vegetali, tra cui melanzane, patate, zucca, senza utilizzare assolutamente il sale. Il segreto è quello di servirsi delle spezie, conoscendo la sapidità naturale dei cibi, e i loro sali minerali: si potranno usare diversi tipi di cotture, come la frittura, che notoriamente dona molto gusto e sapore, per esempio nella bietola fritta. Il giudice Joe Bastianich fa visita alla concorrente e la trova mentre ha letteralmente le mani in pasta: ha usato la farina e l'unico grasso a disposizione, l'olio, per realizzare dei cannoli da farcire con le verdure, usando tutta la fantasia e la creatività anche con le spezie. Mister Bastianich la elogia per questa scelta molto rischiosa, e Gloria replica che nella sua vita ha sempre spinto nelle emozioni e nelle aspettative, svolgendo un'esistenza sempre a palla! Il piatto presentato si chiama Gioco di Consistenze, e si tratta per l'appunto di cannoli ripieni di broccoli e purè di zucca, preparato aromatizzando l'acqua di cottura delle verdure con chiodi di garofano e aggiungendo il pepe alla cialda: una ricetta molto interessante che conserva tutte le varie consistenze, il croccante e il morbido, raggiungendo un'ottima sapidità anche senza l'uso del sale. Nonostante questo piatto ben riuscito, la migliore della Mistery Box è Loredana. Nell'Invention Test, Gloria deve cucinare un piatto dove il protagonista è il pollo, ma deve essere aromatizzato con il caffè: in questa prova, la concorrente non presenta una ricetta forte come la precedente, e si demoralizza un pizzico: le sue polpettine di pane, pollo e caffè non convincono, ma comunque Gloria si salva e si appresta alla prova in esterna, dove dovrà cucinare in brigata nella città di Matera, nella squadra capitanata da Margherita. Il gruppo diretto dalla concorrente palermitana dovrà presentare una sorta di panzanella, gnocchi di carne e cecio fritto, tutti prodotti realizzati con il pane tipico della Basilicata: purtroppo, la squadra rossa perde e Gloria si trova direttamente ad affrontare la Pressure. In questa prova, i concorrenti devono come prima cosa individuare, attraverso gli ingredienti, delle salse e dei sughi tipici italiani con cui condire la pasta; la carrettiera, tipica siciliana, sarà la ricetta che metterà più in difficoltà tutti gli aspiranti chef, che dovranno quindi affrontare un secondo round, che consiste nella preparazione di una bernese perfetta. Con la sua performance, Gloria è salva e può salire in balconata.

GLORIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: I SUOI PUNTI DEBOLI (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - In questa puntata di Masterchef Italia 6, la concorrente genovese Gloria Enrico vacilla tra alti e bassi: dopo aver brillato con il suo piatto vegetariano fatto di cannoli ripieni, speciali per l'aspetto croccante, morbido e cremoso allo stesso tempo, la giovane barista non riesce a convincere i giudici con il pollo al caffè, troppo anonimo. In brigata, Gloria dimostra di lavorare sodo e di ascoltare attentamente il caposquadra Margherita, e di avere anche una bella lingua determinata nel replicare all'energica Mariangela Gigante. Anche nella Pressure, Gloria riesce a dimostrare la sua abilità e salire in balconata senza troppe difficoltà: la concorrente dimostra appieno il suo carattere combattivo, forse pecca un pizzico quando vuole essere la prima della classe, ma è sinonimo di sicuro di voglia di riscatto e rivalsa, e autentica passione per la cucina.

GLORIA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA CI ASPETTIAMO DA LEI? (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Nella prossima puntata di Masterchef, Gloria dovrà cimentarsi in nuove Mistery e Invention, e affrontare una prova in alta montagna, tra i profumi e i sapori tipici del formaggio e del latte.

br/>© Riproduzione Riservata.