IL COLLEGIO, RAI 2/ Studenti e insegnanti: Swami Caputo e la dedica a Veronica Mastro (oggi, 12 gennaio 2017)

IL COLLEGIO RAI 2, STUDENTI NEWS: SWAMI CAPUTO E LA DEDICA A VERONICA MASTRO, FOTO (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Tra lezioni, regole ferree - che portano anche a coalizzarsi per trasgredirle - abitudini alimentari particolari e materia decisamente fuori dall’ordinario, i concorrenti de Il Collegio - programma in onda sul piccolo schermo di Rai 2 - hanno avuto modo di conoscersi e di apprezzarsi. Alcuni sono riusciti a stringere delle belle amicizie, come è successo per esempio alla 16enne fiorentina Swami Caputo e a Veronica Mastro, originaria della Capitale. Proprio la prima, qualche giorno fa è intervenuta sulla sua pagina Twitter ufficiale pubblicato uno scatto insieme a Veronica e ha aggiunto una dedica carica di affetto: “Ci sono persone che non finiscono mai di volersi bene, semplicemente perché ciò che le lega è più forte da ciò che le divide #Collegio”. L’esperimento della seconda rete nazionale, a metà tra un reality show e un observational documentary, ha avuto anche il potere di far nascere delle belle amicizia, e non solo quello di viaggiare indietro nel tempo fino al 1960. Clicca qui per vedere il post di Swami Caputo direttamente dalla sua pagina Twitter ufficiale.

