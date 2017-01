IL SEGRETO/ Anticipazioni: Donna Francisca non consegna Beltran ad Aurora, la guerra comincia (oggi, puntata 12 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 12 GENNAIO 2017: FRANCISCA NON RINUNCIA A BELTRAN - La guerra tra Donna Francisca e Aurora proseguirà senza esclusione di colpi anche nella puntata odierna de Il Segreto, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:10. In essa la figlia di Pepa e Tristan correrà alla villa chiedendo alla nonna di consegnarle immediatamente Beltran. Ma tale richiesta non avrà nessun seguito: la Montenegro confermerà di essere pronta ad una dura lotta in tribunale per la custodia del bambino che dovrà essere affidato all'unica parente del piccolo (ovviamente secondo la legge, non va dimenticato che Bosco era un Montenegro). Per raggiungere tale obiettivo Donna Francisca mentirà sulle ultime richieste del nipote prima di morire omettendo che proprio lui avrebbe voluto che il figlio fosse affidato ad Aurora. Per risolvere questa situazione che continuerà ad essere molto complicata, scenderà in campo anche Raimundo: anche lui si recherà alla villa e chiederà alla sua ex di non compiere un simile errore e affidare Beltran ad Aurora. Ma la Montenegro gli darà ascolto?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 12 GENNAIO 2017: ELISEO E SEVERO FIRMANO UN ACCORDO? - Eliseo è uno dei personaggi più intriganti delle attuali puntate de Il Segreto. Fin dal suo arrivo a Puente Viejo ha causato problemi a non finire, costringendo Lucas e Sol a vivere separati proprio quando erano finalmente pronti a diventare marito e moglie. Un piano per costringere il crudele individuo ad andarsene dovrà essere trovato e a progettarlo saranno più impegnati che mai Carmelo e Severo. Santacruz avrà infatti in mente di stringere un accordo con il cognato, ma il suo piano necessiterà del nuovo intervento di Consuelo, che già in passato aveva preso i panni della sua fidanzata. L'idea sarà quella di fingere l'acquisto da parte delle quote in possesso di Sol ed Eliseo, anche se dietro a tale accordo ci sarà proprio Severo. Candela e Carmelo non potranno fare a meno di nascondere la loro preoccupazione per questa idea, ma il loro caro sembrerà più convinto che mai. Raggiungerà il suo obiettivo?

