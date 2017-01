IL TIGRE/ Su Iris il film con Vittorio Gassman, Ann-Marget ed Eleanor Parker, alla regi Dino Risi (oggi, 12 gennaio 2017)

IL TIGRE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 12 GENNAIO 2017: IL CAST - Il tigre, il film in onda su Iris oggi, giovedì 12 gennaio alle ore 23.10, una pellicola di genere commedia all'italiana che rappresenta un'altro lavoro del grande maestro Dino Risi ed è stata prodotta nel 1967 per una coproduzione italo – americana della durata di circa 1 ora e 45 minuti. Nel cast tanti ottimi attori come Vittorio Gassman, Ann-Marget, Eleanor Parker, Fiorenzo Fiorentini, Antonella Steni, Luigi Vannucchi, Caterina Boratto, Jacques Herlin e Eleonora Brown. ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL TIGRE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 12 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Francesco Vincenzini (Vittorio Gassman) di professione ingegnere e con una bellissima moglie. Francesco infatti si ritiene un uomo molto fortunato, ha quarantacinque anni, ha una splendida moglie che lo ama e che gli è fedele e dirige con grande successo un' azienda molto conosciuta di cui è appunto il direttore generale. La sua bella famiglia è composta da due figli molto moderni e particolari, il figlio preferisce sempre tenere i capelli lunghi mentre la ragazzina Luisella ama indossare le minigonne, tutte le sere Francesco torna a casa felice appagato del suo lavoro e desideroso di stare tranquillo con i suoi congiunti sul divano. Tutta la loro tranquilla vita subisce un radicale cambiamento quando la giovane figlia decide di sposarsi, inoltre anche l’arrivo del primo nipote portano dei profondi mutamenti nella vita ma soprattutto nella mente di Francesco il quale inizia a pensare di essere oramai vicino alla vecchiaia. Nonostante Francesco sia un uomo di successo e la sua azienda vada molto bene, si sente completamente trasformato da queste nuove vicende della sua famiglia. Inizia così a provare una profonda nostalgia per i tempi in cui era un giovane scanzonato e spensierato e proprio mentre è preso da questi ricordi del passato entra nella sua vita una giovane ragazza di nome Carolina, studentessa la quale sembra essersi invaghita di lui. Desideroso di rimanere fedele alla sua adorata moglie, Francesco prova a respingere Carolina e la sua continua corte ma di fronte ai suoi continui assalti, l’ingegnere cede alle lusinghe della giovane ed attraente studentessa che diviene la sua amante. Questa esperienza manda in completo scompiglio la vita di Francesco il quale non solo inizia a trascurare la sua famiglia ma anche i suoi impegni di lavoro. Un giorno l’ingegnere decide addirittura di lasciare sua moglie per scappare a Parigi con la sua amante, ben presto però si renderà conto di come la sua decisione sia in realtà sbagliata e che la sua vita non può essere che con la sua famiglia dalla quale tornerà immeditamente.

