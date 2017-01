INTO THE BADLANDS/ Anticipazioni puntata 12 gennaio 2017: Sunny non rispetta un ordine del Barone

INTO THE BADLANDS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, Paramount Channel trasmetterà un nuovo episodio di Into The Badlands, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il secondo, dal titolo "Verso la guerra". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Sunny (Daniel Wu) segue la scia di morte fino ad una radura nel bosco, affrontando infine un gruppo di nomadi. Il trasporto attaccato appartiene infatti al suo Barone e dopo essere stato attaccato, li uccide tutti. Scopre anche che all'interno di un baule c'è un ragazzo, che tramortisce non appena cerca di fuggire. M.K. (Aramis Knight) gli rivela in seguito che La Vedova (Emily Beecham) ha incaricato i nomadi di ucciderlo. Sunny decide di portarlo alla Fortezza, la roccaforte di Quinn (Marton Csokas), il suo Barone. Assistono in seguito ad un discorso di quest'ultimo, che annuncia che solo chi diventerà un falciatore verrà considerato parte della sua famiglia. Il ruolo prevede inoltre che giurino fedeltà solo a lui e per essere più chiaro, mostra ai presenti la schiena di Sunny. La superficien della sua pelle è piena di tatuaggi con cui il Barone tiene la conta di quante persone ha ucciso per suo conto. Gli uomini vengono quindi incitati a combatttere nell'arena, dove viene destinato anche M.K. perché dimostri la propria forza. Le tensioni aumentano quando Ajax (Shane Graham), un altro dei guerrieri, ruba l'amuleto del ragazzo e Sunny è costretto ad intervenire. Intanto, la moglie di Sunny gli ricorda che il figlio Ryder (Oliver Stark) ha bisogno di maggiore considerazione e che è più forte di quanto crede. Sunny confronta il proprio amuleto con quello di M.K., ma evita di dirlo al figlio di Quinn. Ryder vuole che facciano guerra alla Vedova, convinto che altrimenti gli altri cinque li attacheranno. Gli ricorda anche che il padre soffre ultimamente di forti emicranie e che il suo atteggiamento potrebbe portarlo alla tomba più velocemente. Più tardi, l'amant di Sunny, Veil (Madeleine Mantock), gli rivela di essere incinta, ma il guerriero non vuole che lo tenga perché potrebbe venire uccisa, secondo le regole del Barone. Quella sera, Ajax prende di nuovo di mira M.K. e lo sfida a combattere, ma il ragazzo viene invaso da una forte rabbia. Grazie ad un potere occulto, contrasta l'avversario ed infine lo trafigge ad un occhio, accasciandosi poi a terra. Sunny assiste al confronto e capisce che è quello il motivo per cui la Vedova lo sta cercando. M.K. gli rivela che ogni volta che sanguina sembra posseduto da un'entità esterna e di essere alla ricerca della madre, allontanata da lui a causa di un attacco dei nomadi. Quando Sunny gli mostra la bussola, il ragazzo la riconosce come la sua città. Azra si trova al di fuori delle Badlands, ma non ricorda come arrivarci. Quella sera, la Vedova assiste ad uno scontro fra Sunny ed i suoi uomini e gli chiede di consegnarle M.K., ben consapevole che non lavori per il Barone per uccidere. Intanto, M.K. scopre da un'altra recluta dove si trova la camera di Ryder, ma viene sorpreso proprio dal figlio del Barone. Il ragazzo riuscirà ad evitare la morte solo grazie a Sunny, che dopo averlo liberato, gli indicherà la via da seguire per trovare la sua città.

INTO THE BADLANDS, ANTICIPAZIONI DEL 12 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "VERSO LA GUERRA" - Dopo aver vagato nel territorio della Vedova, M.K. incontra la figlia del Barone, Matilde, che segue fino al palazzo dela madre. Scopre tuttavia che è un posto pericoloso, in quanto vuole sfruttare il s uo potere oscuto per rovesciare gli altri Baroni. Intanto, il medico rivela a Quinn che i suoi mal di testa potrebbero dipendere da un tumore e che non gli rimane molto tempo da vivere. Il Barone decide di mantenere la notizia segreta, così ordina a Sunny di uccidere sia il medico che la moglie, i genitori di Veil, che sanno del bambino che sta aspettando la figlia. Quando il guerriero si rifiuta di farlo, Quinn decide tuttavia di ucciderli personalmente. Gli dà anche una seconda possibilitià di dimostrare quanto gli è fedele. Più tardi, Sunny e Ryder vengono attaccati dalla Vedova, ma vengono salvati proprio da M.K. che promette di mostrare al linciatore la via per uscire dalle Badlands. Sunny però ha una sola condizione: M.K. dovrà seguirlo alla Fortezza per completare la formazione, in modo che possa proteggere Veil ed il bambino.

