ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Anticipazioni e cast: ecco tutti i “no” ed i probabili opinionisti, da Stefano De Martino a Luxuria (news, oggi 12 gennaio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ANTICIPAZIONI E CAST: ECCO I “NO” AL REALITY ED I PROBABILI NUOVI OPINIONISTI (OGGI, 12 GENNAIO) - Prosegue incessantemente il toto-nomi della edizione numero dodici dell'Isola dei Famosi 2017. Tra le pagine del settimanale "Chi", il giornale diretto da Alfonso Signorini e in edicola da ieri con il nuovo numero, svela notevoli indiscrezioni e tante certezze. Secondo la nota rivista infatti, tra i concorrenti certi ci saranno Massimo Ceccherini, che tornerà in pista dopo la squalifica e la bestemmia del 2006, il modello e conduttore Raz Degan, il rapper genovese e vincitore di Amici 12 Moreno Donadoni, Il modello scoperto da Dolce e Gabbana Simone Nobili e il regista e attore Giulio Base. Confermatissime anche Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile in cerca di riscatto. Sempre secondo la rivista, l'inviato ufficiale dovrebbe essere Stefano Bettarini che sbarcherà in Honduras dopo la sua partecipazione alla prima edizione Vip del Grande Fratello. Tra i "no" invece, Aldo Montano fa un passo indietro in quanto diventerà padre proprio nel corso della messa in onda del reality. Risposta negativa anche per il duo comico formato da Gigi e Andrea, ma non si conoscono i motivi di tale decisione.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ANTICIPAZIONI E CAST: PARTENZA CONFERMATA PER IL 30 GENNAIO? (OGGI, 12 GENNAIO) - La dodicesima edizione de L'Isola die Famosi 2017 aprirà i battenti il prossimo 30 gennaio come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset e condotta ancora una volta da Alessia Marcuzzi. Le prime polemiche si sono sollevate proprio con la presenza di Wanna Marchi e la figlia che, tra le pagine di Chi hanno avuto modo di dire la loro affermando di non essere dei mostri: "Alcuni criticheranno la nostra scelta ma noi abbiamo sbagliato e pagato tutto quello che c’era da pagare", hanno confessato. Dal patinato mondo di Uomini e Donne inoltre, dal blog di Davide Maggio apprendiamo la quasi certa partecipazione di Giulia De Lellis così come quella di Claudio Sona, il primo tronista gay della storia del programma che ha scelto Mario Serpa. Tra gli altri "no" anche quello di Gianluca Vacchi, rifiutando l'offerta della produzione del reality. In Honduras anche Dayane Mello, dopo aver partecipato a "Monte Bianco" su Rai2. Ancora mistero per quanto riguarda la scelta dei nuovi opinionisti anche se, come più volte confermato, non ci saranno Alfonso Signorini e Mara Venier. Al loro posto, tra i papabile nomi anche quello di Stefano De Martino e Vladimir Luxuria.

© Riproduzione Riservata.