L'ONORE DELLE ARMI/ Su Rai Movie il film con Daniel Auteuil e Monica Bellucci, alla regia Alain Corneau (oggi, 12 gennaio 2017)

L'ONORE DELLE ARMI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 12 GENNAIO 2017: IL CAST - L'onore delle armi, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 12 gennaio 2017 alle ore 23.00, una pellicola thriller noir che è stata diretta da Alain Corneau con il titolo originale "Le Deuxième Souffle". Il film è stato prodotto in Francia nel 2007 e prende spunto da un famoso romanzo dello scrittore e sceneggiatore francese Josè Giovanni ed è già stato portato sul grande schermo nell'ormai lontano 1966 con il titolo di "Tutte le ore feriscono, l'ultima uccide!", diretto da Jean-Pierre Melville. La storia racconta avventure e disavventure del temibile gangster Gustave Minda, detto Gu, interpretato dal bravissimo attore francese Daniel Auteuil, che abbiamo avuto modo di apprezzare in tante produzioni tra cui "Jean de Florette" e "Un cuore in inverno". Nel romanzo originale che ha ispirato il film, lo scrittore José Giovanni ha preso spunto da personaggi realmente esistiti, conosciuti in prima persona dall'autore durante il periodo dell'Occupazione oppure incontrati in prigione nell'immediato dopoguerra. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

L'ONORE DELLE ARMI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 12 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Appena evaso, dopo dieci anni di carcere, Gustave pianifica di cambiare radicalmente la sua vita, dicendo una volta per tutte addio al suo passato da criminale incallito e fuggendo all'estero con l'amata compagna Manouche, (Monica Bellucci), con l'aiuto di Manouche e dell'amico Alban (Eric Cantona), il temuto Gu cerca di raggiungere l'Italia, ma si accorge ben presto che il sogno di avere una vita tranquilla non è affatto semplice da realizzare, per portare a termine il suo piano Gustave ha infatti un disperato bisogno di soldi ed una volta giunto a Marsiglia per imbarcarsi e proseguire la fuga è costretto ad accettare la proposta di una sua vecchia conoscenza, un malavitoso locale che lo convince a realizzare quello che dovrebbe essere l'ultimo colpo della sua vita prima della meritata pensione. I fatti ovviamente andranno in maniera completamente diversa dal previsto, dando vita ad un continuo susseguirsi di colpi di scena che vedranno Gu, Manouche ed Alban affrontare fughe rocambolesche, inseguimenti e peripezie di ogni genere.

