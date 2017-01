LA VITA A MODO MIO/ Su Rete 4 il film con Paul Newman e Bruce Willis

LA VITA A MODO MIO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 12 GENNAIO 2017: IL CAST - La vita a modo mio è il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 12 gennaio 2017 alle ore 16.55. "Nobody's Fool" è il titolo originale della pellicola di genere drammatica che è stata realizzata negli Stati Uniti nel 1994, la regia e la sceneggiatura sono di Robert Benton. Il cast è davvero eccellente, tra gli attori protagonisti ci sono infatti alcuni grandi del cinema come Paul Newman, Bruce Willis, Melanie Griffith e Dylan Walsh. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA VITA A MODO MIO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 12 GENNAIO 2017: LA TRAMA - North Bath è una piccola cittadina degli Stati Uniti dove risiede Donald Sully Sullivan (Paul Newman), un maturo uomo che lavora da sempre nel campo dell'edilizia svolgendo il lavoro di artigiano carpentiere. Suo amico e collega è Rub Squeers (Pruitt Taylor Vince), un giovane volenteroso che non brilla per intelligenza. Da quando ha abbandonato la moglie e il figlio Peter, Sully ha una camera in affitto nella casa di Beryl Peoples (Jessica Tandy), una signora anziana e molto rispettabile. L'uomo conduce una vita sregolata, la sua esistenza è stata negativamente influenzata da un'infanzia fatta di umiliazioni e maltrattamenti da parte di un padre ubriacone. Anni addietro Sully ha lavorato alle dipendenze di Carl Roebuck (Bruce Willis), durante quel periodo ha riportato un danno permanente al ginocchio e, per questo incidente sul lavoro, ha intentato una causa contro l'ex-datore di lavoro. Sully non ha mai smesso di pensare a Toby (Melanie Griffith), la bella moglie di Roebuck, di cui si è subito innamorato. Un giorno a North Bath arriva suo figlio Peter (Dylan Walsh), con moglie e figli al seguito; consapevole di non essere stato un buon padre, cosa di cui spesso Peter lo ha rimproverato, Sully sente il desiderio di poter essere almeno un nonno affettuoso per i suoi due nipotini. La voglia di ritrovare il calore di una famiglia è grande e pur di non abbandonare nuovamente Peter e i bambini, perde la grande occasione della sua vita: Toby non sopporta più il marito Carl e gli chiede di fuggire insieme alle isole Hawaii. Sully, con enorme dispiacere, rifiuta la proposta della donna, la sola cosa che adesso desidera è una vita serena in famiglia.

© Riproduzione Riservata.