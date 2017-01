LITFIBA E KEKKO DEI MODÀ/ Fan Caraoke, ospiti puntata 12 gennaio 2017: quale tra i fan riuscirà a conoscerli di persona?

LITFIBA E KEKKO DEI MODÀ, OSPITI FAN CAROKE PUNTATA 12 GENNAIO 2017: CHI RIUSCIRÀ AD INCONTRARLI? - Sono già numerosi gli ospiti che si sono alternati in scena a Fan Caraoke: il divertente talent show della prima rete nazionale torna in scena stasera - giovedì 12 gennaio 2017 - a partire dalle 23.35, con un nuovo appuntamento che si preannuncia davvero scoppiettante. Dopo Nek, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio e tutti gli altri volti che hanno preso parte alla trasmissione, più tardi andranno in scena Piero Pelù e Ghigo dei Litfiba, seguiti dal mitico Kekko dei Modà. Come sempre alla guida delle automobili di Fan Caraoke, che avranno il compito di trasportare talenti e appassionati, ci saranno Giampaolo Morelli - volto de Le Iene Show e della fiction L’Ispettore Coliandro - e la giovanissima Giulia Valentino. Mentre i cantanti saranno pronti a raccontarsi, indirizzati dalla brillante verve di Morelli, dall’altra parte ci saranno tre fan sfegatati, che dovranno prepararsi a dimostrare di conoscere più dettagli possibile a proposito del loro beniamino, per potersi aggiudicare il premio finale: incontrarlo di persona. Chi ce la farà stasera con Kekko, Piero Pelù e Ghigo a Fan Caraoke?

© Riproduzione Riservata.