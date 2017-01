LOREDANA/ Una Mistery Box di alta scuola, parola di Antonino Cannavacciuolo (MasterChef Italia 6, puntata 12 gennaio 2017)

LOREDANA, LA CONCORRENTE DEL TALENT CULINARIO DI SKY (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 12 GENNAIO 2017) - Questa sera, giovedì 12 gennaio 2017, su Sky Uno va in onda il quarto appuntamento del talent MasterChef Italia 6 che vede tra i principali protagonist0069 il fantastico quartetto di super esperti di cucina: Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco e Bruno Barbieri. Tra i concorrenti che vi stanno prendendo parte c’è la 38enne Loredana, collaboratrice di uno studio di architettura di San Giorgio Morgeto, cittadina della provincia di Reggio Calabria. Loredana è un’autodidatta in cucina per una passione che ha praticamente da sempre e che soltanto da pochi anni ha deciso di voler trasformare nella propria occupazione. Tra i piatti forti di Loredana vi sono i fagioli cotti nel cosiddetto ‘pignato’ nel camino di casa ed accompagnati da una serie di verdure selvatiche che trova nei campi posti nei pressi della casa dei propri nonni. Prima di rivederla in azione ai fornelli del talent ricordiamo cosa ha fatto nella passata settimana.

LOREDANA, LA CONCORRENTE DEL TALENT CULINARIO DI SKY: LA MIGLIORE NELLA MISTERY BOX (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 12 GENNAIO 2017) - Nella terza puntata di MasterChef Italia 6, Loredana è stata tra le grandi protagoniste dimostrando enormi attitudini culinarie. Nella prima prova, la Mistery Box, la concorrente calabrese ha dovuto preparare un piatto utilizzando una vasta di gamma di verdure come il platano, la zucca, le cime di rapa, bieta, carote e quant’altro. Loredana ha preparato un piatto ribattezzato Senza sale per il quale ottiene i complimenti di tutti i giudici a partire da Cannavacciuolo che sottolinea come si tratti di alta scuola. Per Loredana valutazioni eccezionali tant’è che ha ottenuto la vittoria della Mistery Box ed il doppio vantaggio di scegliere nella seconda prova, l’Invention Test, cosa usare tra il vino rosso, il caffè, la birra e succo d’arancia per cucinare il pollo e 2 minuti e mezzo in più per ‘fare spesa’. In questa seconda prova però la concorrente eccede con la sperimentazione aggiungendo del cioccolato che non viene tanto apprezzato dai giudici. Tuttavia non è a rischio eliminazione. Nella terza prova basate sui piatti tipici di Matera, Loredana viene scelta da Matteo per far parte della squadra dei Blu. Squadra che in effetti avrà la meglio riuscendo così ad evitare a Loredana e gli altri concorrenti la pericolosa coda finale delle Pressure.

