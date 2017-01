LUCIFER/ Anticipazioni puntata 12 gennaio 2017: il Diavolo è sulla strada per la "santità"?

LUCIFER, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 12 gennaio 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di Lucifer, in prima Tv assoluta. Andrà in onda l'undicesima puntata, dal titolo "Squadra Lucifer". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Chloe (Lauren German) si risveglia nel letto di Lucifer (Tom Ellis) ed inizia a temere che fra loro sia successo l'irreparabile. Il Diavolo le rivela però di averla rispettata e che è stata lei stessa a spogliarsi mentre era ubriaca. Intanto, Malcolm (Kevin Rankin) rivela a Dan (Kevin Alejandro) di aver fatto in modo di incastrarlo per omicidio. Chloe e Lucifer indagano poi sul delitto di un ex giocatore dell'NBA, Tim Dunlear (Michasha Armstrong), che faceva diversa attività come benefattore ad adolescenti e senzatetto. Il Diavolo rimane affascinato dalla sua figura ed ammette a Linda (Rachael Harris) di sentirsi soddisfatto dal non aver approfittato della detective. Scopre in seguito che la rapina è in realtà un'azione compiuta da un senzatetto e decide di dargli i vestiti che sta indossando in quel momento. Un orfano che considerava Tim come il suo mentore, riferisce invece a Chloe che il matrimonio fra la vittima e Vanessa (Christina Chang) era solo di facciata. Grazie a Lucifer, i due partecipano poi ad un gala della fondazione di Vanessa, dove il Diavolo si improvvisa benefattore cantando una canzone per le donne presenti. Lo show viene interrotto tuttavia da Kyle Erikson (Michael Welch), che rivela di aver avuto una relazione con la vittima e che Vanesse ne era al corrente. Mentre Chloe si concentra sull'avvocato di Vanessa, Maze (Lesley-Ann Brandt) scopre che Amenadiel (D.B. Woodside) è il responsabile di tanti scherzi fatti a Lucifer in passato. Grazie all'aiuto di Kyle, Chloe scopre dalle email di Tim che di recente ha viaggiato per controllare la costruzione di una scuola per i bambini del terzo mondo. Intuisce quindi che possa essere stato truffato e che sia quello il movente. La detective si presenta quindi dall'avvocato Will Fleming (Dorian Missick) e lo convince ad aiutarla a trovare l'assassino. Mentre Malcolm riesce a liberarsi, Lucifer scopre quale è il piano di Malcolm e decide di stringere un patto con lui. Gli offre infatti la possibilità di non finire all'Inferno grazie alla moneta pentecostale che gli dona per evitare che gli spari. Più tardi, incontra di nuovo Vanessa e la incastra, ma la donna gli spara. Partecipa poi ad un nuovo evento mondano, convinta che il Diavolo sia morto, ma Chloe la smaschera di fronte a tutti. La donna ha infatti rubato i soldi della Fondazione per evitare che Tim li donasse ai bisognosi. Dopo un incontro di passione con Amenadiel, Maze trova Lucifer al Lux. Il Signorre Oscuro intende darle una seconda possibilità, ma dovrà fare molto di più per riconquistare la sua fiducia. Maze gli propone quindi di diventare la sua infiltrata con il fratello Angelo, sorpresa di sapere che gli hanno sparato ed è sopravvissuto. Colpito da un collegamento, il Diavolo decide di fare un test: è Chloe a renderlo mortale? La detective interrompe però il suo piano e confessa di sentirsi vulnerabile di fronte a lei. Tagliandosi il palmo della mano in sua presenza, Lucifer scopre che la stessa cosa vale anche per lui.

LUCIFER, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 12 GENNAIO 2017, EPISODIO 11 "SQUADRA LUCIFER" - Nel prossimo episodio di Lucifer, faremo un salto temporale di qualche settimana. Il Diavolo si è ormai allontanato molto da Chloe, dopo aver scoperto che la sua intera sopravvivenza dipende dai sentimenti che prova pe lei. Ovviamente il Signore Oscuro non è ancora pronto ad ammettere ciò che prova, per cui, meglio tenersi alla larga dalla detective. Si chiede tuttavia come sia possibile e se sia stata inviata dal Padre proprio per destabilizzarlo. Questo vuol dire anche non lavorare allo stesso caso, oppure rimanere nella stessa stanza. L'insicurezza che lo invade lo destabilizza, ma non sa davvero che cosa fare. Il dubbio che Chloe sia solo una pedina nel piano Divino, lo porta anche a credere che potrebbe essere fidato della persona sbagliata. Indeciso se sia un Angelo oppure no, arriverà anche a pretendere che si spogli per mostrarle la verità. Tutto precipita quando scopre che un killer ha effettuato un duplice omicidio in suo nome.

© Riproduzione Riservata.