MAGIC ISLAND/ Da oggi al cinema il film diretto da Marco Amenta (12 gennaio 2017)

MAGIC ISLAND, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (12 gennaio 2017) - Magic island è un film documentario del 2016 diretto da Marco Amenta (Diario di una siciliana ribelle, L'ultimo padrino, Il fantasma di Corleone). Magic Island uscirà in tutti i cinema italiani il 12 gennaio. Andrea è un americano di origini siciliane, figlio di Vincent Schiavelli, che ad Hollywood ha interpretato oltre 150 pellicole. Assente alla morte del padre, Andrea parte dall'America per tornare alle sue origini. Da New York Andrea, giovane musicista, parte infatti alla volta del piccolo paesino siciliano in cui è nato il padre, Polizzi Generosa, per riscuoterne l'eredità. Ad accompagnarlo, presenza sommessa ma importante, il regista Amenta, che realizza questo documentario seguendo le orme del giovane Schiavelli. Il viaggio però si rivela ben presto un percorso alla scoperta del padre, delle sue origini e del loro rapporto. A dare ritmo al viaggio ci pensa la musica di Andrea, anch'essa sospesa fra le radici siciliane e la cultura americana. Amenta assiste, fra le altre cose, alla prima visita di Andrea sulla tomba del padre. Magic island rimane sospeso fra il documentario e la fiction, seguendo Andrea nella sua vita reale che quindi rimane sospesa fra la recitazione, perchè lui è ben conscio della presenza della telecamera, ed emozione reale.

MAGIC ISLAND, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: VINCENT SCHIVELLI (12 gennaio 2017) - In patria Vincent Schivelli è un personaggio molto noto. Nel 1997 Vanity Fair lo ha inserito nella lista dei caratteristi più importanti del cinema americano, e ha all'attivo oltre 150 pellicole, fra cui film di grande successo come Qualcuno volò sul nido del cuculo o Ghost - Fantasma. Nonostante una filmografia così imponente, dato anche il suo ruolo di caratterista e non di protagonista, Schivelli non ottenne nessun riconoscimento particolare. L'unico premio ricevuto da Schivelli è stato, nel 2001, il James Beard Foundation, vinto per i suoi libri di ricette e non per le sue interpretazioni. Vincent era infatti anche un autore di testi di cucina, fra cui tra cui Many Beautiful Things: Stories and Recipes from Polizzi Generosa, uscito in Italia per i tipi di Sellerio con il titolo Broculinu America. Schivelli si è spento nel 2005, a soli 57 anni, dopo una lunga malattia.



MAGIC ISLAND, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL REGISTA (12 gennaio 2017) - Marco Amenta è un giovane regista e fotografo italiano, classe 1970. Finora ha prodotto solo documentari, sia per il cinema che per la tv, ottenendo numerosi riconoscimenti. In particolare ha lavorato a lungo con l'emittente francese Arte. Nel 2009 è uscito il suo unico, finora, film drammatico, La siciliana ribelle, basato sulla vita di Rita Atria, per cui ha ricevuto una nomination al David di Donatello. Dal paese siciliano di Polizzi Generosa, vera culla di celebrità hollywoodiane, proviene anche la famiglia di Martin Scorsese. Magic Island verrà presentato nei cinema italiani a partire dal 12 gennaio.

© Riproduzione Riservata.