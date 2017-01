MARCO M/ Una performance in chiaroscuro per il 41enne bresciano (MasterChef Italia 6, puntata 12 gennaio 2017)

MARCO M, IL CONCORRENTE DEL TALENT CULINARIO DI SKY (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 12 GENNAIO 2017) - Tutto pronto per la quarta puntata della sesta edizione del talent culinario MasterChef Italia in onda sulle frequenze di Sky Uno. Tra i concorrenti che dovranno fare i conti con le richieste e le ineccepibili valutazioni dei giudici Carlo Cracco, Antonio Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri figura anche il 41enne imprenditore di Gussago in provincia di Brescia, Marco M. Un concorrente molto deciso che ha grande fiducia nei propri mezzi e che ha visto nascere la passione per la cucina sin da quando era un bambino. Fonti di ispirazione per le sue creazioni culinarie sono stati i piatti preparati sapientemente dalla mamma e soprattutto dalla nonna, apprezzata cuoca in tutta la provincia di Brescia. I suoi punti di forza sono rappresentati dal riso e dallo stufato al vino rosso con polenta. In attesa di vedere cosà saprà fare in questa nuova puntata del talent, ricordiamo cosa ha preparato nella passata settimana.

MARCO M, IL CONCORRENTE DEL TALENT CULINARIO DI SKY: PUNTATA IN CHIAROSCURO (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 12 GENNAIO 2017) - Nella puntata di giovedì 5 gennaio 2017, il 41enne Marco nella prima Mistery Box della stagione si è trovato a dover creare un piatto utilizzando degli ingredienti dell’orto come bieta, carote, zucca e frigitelli. Marco si è dato molto da fare ma tuttavia non è stato tanto bravo da riuscire a preparare uno dei tre migliori piatti. Nella seconda prova, l’Invention Test, tocca a Loredana, la concorrente vincitrice della Mistery, decidere come cucinare un pollo ed in particolare scegliendo tra il succo d’arancia, la birra doppio malto, il vino rosso ed il caffè optando per quest’ultimo. Marco è andato un po’ in difficoltà con questo genere di abbinamento tant’è che il suo piatto è stato valutato abbastanza buono senza eccellere. Nella terza prova di puntata, per Marco e gli altri concorrenti c’è da fare i conti con tre piatti tipici di Matera: Panzanella, gnocchi di patate con ragù e cecio fritto. Marco è stato inserito nella squadra dei rossi che tuttavia ha la peggio nella sfida per cui è costretto allo spareggio finale con la Pressure round che prevede la preparazione di salse e sughi utilizzando 30 ingredienti. Il 41enne bresciano convince i giudici e si salva.

