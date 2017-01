MARGHERITA/ L’ansia potrebbe bloccarla, la palermitana riuscirà nel suo intento? (Masterchef Italia 6, oggi 12 gennaio 2017)

MARGHERITA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Margherita è la studentessa ventottenne di Palermo il cui sorriso aperto e gioioso si è subito fatto notare fin dalle selezioni tra migliaia di aspiranti chef corrucciati e tesi. Trovarsi davanti pilastri della ristorazione, come Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, non sembra affatto intimidire la minuta palermitana, rea di aver avuto solo un attimo di defaillance durante la prova in esterna sui sassi di Matera. Forse, non ha ancora il graffio della leader navigata, e i suoi compagni un po’ glielo rimproverano per il ballottaggio subito, ma la giovane è riuscita a conquistarsi un posto in balconata nonostante lo scontro duro con la verace Mariangela. La prova a Matera non le ha dato le soddisfazioni sperate, perchè si è trovata a dirigere una brigata nella quale nessun membro era stato scelto da lei. Valerio, il più giovane della Masterclass, vincitore dell’Invention Test, ha avuto il privilegio di poter selezionare i componenti della sua squadra, compiere scelte strategiche oculate e, addirittura, porre Margherita a capo della brigata avversaria. La scelta di affidare alla ragazza lo scettro del comando, è stata vista da Joe Bastianich come un modo da parte di Valerio per spianarsi la strada verso la vittoria, ma Margherita non ci è stata ad essere definita debole e facile da battere: "Ringrazio Valerio per aver pensato a me, ma mi hanno insegnato a non fidarmi troppo della magnanimità dei miei avversari", dichiara alle telecamere gettando il guanto di sfida al diciottenne di Cesena. Purtroppo, la grinta di mettercela tutta non gli è bastata a cucinare un pranzo che soddisfasse appieno i panettieri di Matera. La sua cialledda, gnocchi di pane al ragù, risulta troppo secca per il palato della gente del posto che, alla fine, decide di premiare Valerio.



MARGHERITA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: I SUOI PREGI E DIFETTI (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Non c’è dubbio nel ritenere solida la preparazione culinaria di Margherita, in cui i sapori forti di sarde al beccafico e paste ripiene della tradizione siciliana, trovano il giusto compromesso con le ricette light preparate per la madre celiaca. Ma è la nonna ad averle fatto scoprire la passione per i fornelli: "Grazie a lei, così, da autodidatta, ho proseguito", dichiara schermendo la sua timidezza con un ampio sorriso. La giovane vorrebbe lasciare la carriera di avvocato per cui non si sente portata, e affrontare il difficile percorso della ristorazione professionale. Masterchef è una rampa di lancio per spingere il suo carattere oltre il limite: "Sono socievole con i compagni. Leale e abbastanza testarda da portare avanti i miei obiettivi". La luminosità del suo viso da bambina, quando si scioglie in una risata e socchiude gli occhi, è pari alla consistenza vellutata dei suoi sughi. Infatti, non per caso, la ragazza si è guadagnata un posto nella Masterclass con un pesto alla genovese, anche se lei tende a preferire gamberi, crostacei e ingredienti mediterranei. La sua mancata vittoria durante l'esterna è segno di un'ansia latente che si manifesta in nervosismo durante i momenti in cui è messa sotto pressione. Nei confronti di Mariangela si è aperta una crepa e probabilmente Margherita non si è resa conto che ascoltare i consigli di una materana durante una esterna a Matera era l'opzione più logica per battere Valerio. Anche l'esclusione di Marco, mandato direttamente al Pressure Test da Margherita, è stata una mossa azzardata. C'erano sicuramente persone che avevano dimostrato meno di lui durante le prove precedenti, ma Margherita ha fatto una scelta di pancia e si è fidata di un istinto di cui è stata vittima e non le ha reso un gran servizio.

MARGHERITA, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA CI ASPETTIAMO DA LEI? (OGGI, 12 GENNAIO 2017)La tecnica e la simpatia potranno farla avanzare di qualche passo, ma per vincere Masterchef e arrivare fino in fondo, prima o poi, Margherita dovrà confrontarsi con il suo tallone d'Achille: sapere gestire l'ansia, indirizzarla e non subirla, cosa che al momento le risulta difficile, soprattutto quando si trova faccia a faccia con Mariangela e i metodi spicci della materana si scontrano con i sorrisi posati della giovane siciliana. Margherita Russo mostra di non temere le differenze di vedute e ha già messo in chiaro quanto è disposta a mettersi in gioco: "Ce la metterò tutta per fare bene", commenta alle telecamere. Ma può fare ancora meglio di così.

