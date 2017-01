MARIA / Salva in extremis, la barese farà meglio questa sera? (MasterChef Italia 6, puntata 12 gennaio 2017)

MARIA, LA CONCORRENTE DEL TALENT CULINARIO DI SKY (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 12 GENNAIO 2017) – Tra poche ore su Sky Uno va in onda la quarta puntata del talent culinario MasterChef Italia 6. Un programma nel quale sono presenti grandi firme della cucina italiana e mondiale come Joe Bastianich, Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Tra i concorrenti in lizza per la vittoria finale c’è anche la 30enne impiegata barese Maria. Una concorrente che ha scoperto la passione per la cucina sin da quando era una tenera bambina che osservava la propria mamma preparare tanti deliziosi piatti tipici del Sud Italia per la propria famiglia. Il più grande sogno di Maria è quello di aprire un ristorante sul mare. In attesa di scoprire se Maria saprà dimostrare questa sera di avere la stoffa per diventare una chef di primo livello, ricordiamo come si è comportata nella passata settimana.

MARIA, LA CONCORRENTE DEL TALENT CULINARIO DI SKY: SALVA IN EXTREMIS (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 12 GENNAIO 2017) – Nella puntata di giovedì 5 gennaio, Maria ha dovuto misurarsi con una Mistery Box che richiedeva di preparare una piatto utilizzando alcune verdure piuttosto comuni come cimi di rapa, zucca, bieta e carote senza potervi aggiungere del sale. Una prima prova nella quale la concorrente non ha saputo estasiare i quattro giudici tant’è che il suo piatto non è stato scelto tra i tre migliori. Nella seconda prova, l’Invention Test, Maria ha dovuto preparare il pollo utilizzando il caffè ed altri ingredienti a sua discrezione. Per Maria qualche piccolo intoppo ed in particolare al momento della valutazione le viene fatto notare che il petto di pollo sia troppo cotto ma nonostante questo evita di essere inserita nella lista dei tre peggiori di prova e dunque a rischio eliminazione. Nella terza prova, quella in esterna a Matera, viene richiesta la preparazione di tre piatti tipici della zona. Maria viene inserita nella squadra dei rossi. La squadra commette una serie di errori per cui la sfida viene persa. Questo ha costretto Maria ad affrontare le Pressure per decidere il secondo eliminato. La concorrente barese va in confusione e si ritrova ad un passo dall’eliminazione. Si è salvata in calcio d’angolo grazie alla preparazione della pasta alla Puttanesca.

