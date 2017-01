MARIANGELA/ Vegetariana e già impelagata in un uno contro tutti, come finirà? (MasterChef Italia 6, puntata 12 gennaio 2017)

MARIANGELA, LA CONCORRENTE DEL TALENT CULINARIO DI SKY (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 12 GENNAIO 2017) - Questa sera, giovedì 12 gennaio 2017, va in onda il quarto appuntamento stagionale con il talent culinario Masterchef Italia 6 che vede grandi firme della cucina italiana ed internazionale come Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco nelle vesti di imparziali ed esigenti giudici. Tra i concorrenti che sono ancora in lizza per la vittoria finale figura la 40enne avvocatessa originaria della provincia di Taranto ma residente a Matera, Mariangela. Una concorrente che si è definita esuberante, energica e molto sicura di se con la passione per la cucina che le arriva dal rapporto che lei stessa ha definito di amore – odio con il cibo. Infatti, Mariangela è vegetariana da quando aveva 11 anni ma ha imparato a cucinare di tutto per via del marito onnivoro. Il suo sogno nel cassetto è aprire una galleria d’arte con annesso ristorante di nicchia ed ha come piatti forti le melanzane ripiene e le strascinate con le caratteristiche cime di rapa. Prima di rivederla nuovamente ai fornelli, ricordiamo cosa ha fatto nella puntata precedente.

MARIANGELA, LA CONCORRENTE DEL TALENT CULINARIO DI SKY: GIOCA IN CASA MA RISCHIA DI USCIRE (MASTERCHEF ITALIA 6, PUNTATA 12 GENNAIO 2017) - Mariangela nella terza puntata del talent culinario di casa Sky, ha dovuto misurarsi con una prima prova molto adatta alle proprie caratteristiche. Infatti, gli ingredienti della Mistery Box sono esclusivamente di natura vegetariana (zucca, bieta, carote, cime di rapa, etc) per un piatto a cui peraltro non potrà essere aggiunto il sale. Tuttavia la preparazione di Mariangela non è stata particolarmente apprezzata dalla giuria che non ha scelto il suo piatto tra i tre migliori. Nella seconda prova, l’invention test, Mariangela ha dovuto preparare un pollo al caffè con l’aggiunta di altri ingredienti evidentemente scelti da lei. Una prova che l’ha messa in particolare difficoltà in quanto ammette di non aver mai cucinato un pollo in vita sua. Tutto sommato Mariangela anche in questo caso se la cava egregiamente evitando di essere indicata tra i peggiori tre e quindi a rischio eliminazione. La terza prova l’ha vista giocare in casa in quanto si è trattata dell’esterna di Matera con tanto di preparazione di piatti tipici. Una prova a squadre con Mariangela che fa parte di quella dei Rossi. Una prova ancora molto difficile per la 40enne che durante la preparazione entra in polemica con i propri compagni. I Rossi vengono sconfitti per cui Mariangela va alle Pressure assieme ai propri compagni. Durante questa fase sbaglia la preparazione di un sugo e finisce a rischio eliminazione per poi salvarsi all’ultimo piatto.

