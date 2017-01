MICHELE G../ Poche soddisfazioni nella scorsa puntata, e stasera? (Masterchef Italia 6, oggi 12 gennaio 2017)

MICHELE G., IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Nella puntata di Masterchef Italia 6, andata in onda giovedì 5 Gennaio, il concorrente Michele Ghedini ancora non ha tirato fuori tutto il suo valore, e ha cucinato dei piatti che non hanno valorizzato le sue abilità e la sua passione: nella Mistery Box, dove doveva preparare un piatto vegetariano, senza utilizzare il sale, non si classifica nei migliori tre, e pure durante l'Invention Test non spicca per il piatto presentato davanti ai quattro chef. In questa seconda prova, deve cucinare un piatto con il pollo e una salsa di caffè, un esperimento difficile che potrebbe però sottolineare la sua creatività: inizia subito disossando l'animale con il coltello sbagliato, mossa che non piace ai giudici e soprattutto a Mister Bastianich, che rimprovera la carcassa che ha realizzato. Il piatto, intitolato Petto al caffè, cela un'ottima cottura, ma Bruno Barbieri è stanco di vedere Michele con la flemma abituale, svogliata, e incita il ragazzo a dare di più, a venire fuori, ad essere molto più combattivo come il collega Valerio. Nell'esterna, Michele Ghedini sarà capitanato proprio dal suo collega romagnolo, che lo spronerà ad essere combattivo nella preparazione di un pranzo per 100 panettieri di Matera, composto da cialledda con pane, pomodoro e caciocavallo, gnocchi di pane con ragù materano e cecio fritto, dolce tipico del posto: la squadra blu, la sua, realizza una cialledda più morbida e saporita, in due varianti, una classica e una creativa con caciocavallo. Questa panzanella più morbida e saporita porta l'intera squadra al successo, che vince l'esterna. Michele è salvo dalla temutissima Pressure.

MICHELE G., IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: I SUOI LIMITI (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - E' indubbio che il concorrente Michele Ghedini possieda molta passione e le abilità tecniche utili per realizzare ottimi piatti, oltre ad una spiccata fantasia nell'impiattamento: il limite maggiore, come sottolineano tutti e quattro gli chef, è l'atteggiamento che risulta a primo acchito svogliato, lento, negativo e poco motivato. E' su questo che Michele deve assolutamente lavorare, e in questa puntata di Masterchef Italia 6 ha espresso il suo meglio soprattutto in brigata, lavorando sodo ed essendo collaborativo con i suoi compagni, attraverso la preparazione della sorta di panzanella, degli gnocchi al pane e del dolce tipico. Probabilmente il concorrente esprime il meglio di se stesso in gruppo, dove lavora assiduamente da gregario con passione, probabilmente deve essere spronato e seguito per raggiungere il massimo e ha bisogno di una guida. Come nella propria vita, quella di un alunno non proprio brillante, Michele ha la necessità di avere al proprio fianco un leader che gli dia la carica, in modo da abbattere quel muro di insicurezze e credere davvero nelle proprie capacità: una volta raggiunto questi obiettivi, e con qualche sorriso in più, il concorrente ha tutte le carte in regola per ottenere ottimi risultati nella cucina di Masterchef, quella che sogna da tanto e che ora finalmente ha la possibilità di vivere appieno.

MICHELE G., IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA ACCADRA' QUESTA SERA? (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Nella prossima puntata di Mastechef Italia 6, i concorrenti dovranno affrontare una nuova Mistery Box, che riserverà sempre quella sensazione di mistero e fantasia, e dove il concorrente Michele Ghedini avrà la chance di esprimere non solo le abilità tecniche e le conoscenze apprese sui libri, quelli che ama a differenza di altri perchè di cucina, ma anche la propria creatività: il giovane concorrente adora il design, e quindi i telespettatori si aspettano degli impiattamenti a regola d'arte, e delle ricette gourmet che soddisfano prima l'occhio, e poi il palato. L'esterna si terrà in montagna, dove i concorrenti potranno respirarne tutta l'aria buona e salutare, e godere dei profumi e dei sapori tipici del latte, del formaggio, della carne e delle ricette della tradizione. Michele dovrà tirare fuori tutto il suo entusiasmo e riuscire sempre di più a sorprendere giudici e telespettatori con passione.

br/>© Riproduzione Riservata.