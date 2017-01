MICHELE P./ Nuovi ingredienti da mettere insieme nel talent di Sky Uno? (Masterchef Italia 6, oggi 12 gennaio 2017)

MICHELE P., IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELL'ULTIMA PUNTATA (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Nell'ultima puntata di Masterchef Italia, andata in onda giovedì 5 Gennaio, Michele Pirozzi ha dovuto dimostrare le sue abilità in cucina, entrando nel vivo della gara con la sua prima Mistery Box: il giovane casertano deve cucinare un piatto utilizzando una serie di verdure dalle diverse consistenze e dai diversi sapori, senza potersi servire di un ingrediente fondamentale, il sale. Una prova difficile, perché per ottenere una buona ricetta, bisogna utilizzare sapientemente sia le cotture che le spezie, per conferire la giusta sapidità e il giusto gusto. A sua disposizione, elementi dolci come la zucca, la carota, e più amari come la bieta, le cime di rapa, la melanzana, olio e farina: con questi ingredienti, Michele riesce a cucinare un buon piatto ma non riesce ad entrare nella rosa dei primi tre: la sua ricetta con la zucca non brilla per eccellenza e i migliori tre sono Gloria, Roberto e Loredana, che vince addirittura la Mistery Box. Nella Invention Test, gli aspiranti chef devono cucinare un piatto con il pollo, una carne molto versatile, da abbinare però all'ingrediente del caffè: in questa occasione invece, Michele Pirozzi riesce a realizzare un bellissimo pollomisù, come lui stesso lo intitola dimostrando di avere estro e fantasia. La carne è cotta bene, con una buona crosta saporita al caffè, e l'aggiunta della salsa Worcestershire dà un tocco in più, anche se Michele, nel momento della presentazione del piatto, non riesce a pronunciarne bene il nome straniero: niente paura, Mister Bastianich lo aiuta, ma il piatto è talmente buono che lo fa solamente sorridere ed elogiare il giovane catanese. Michele si salva, ed è pronto a partecipare alla prova in esterna, che si tiene nella città di Matera: il concorrente viene chiamato nella squadra blu, sotto le direttive del giovane Valerio, e tutta la brigata deve preparare un pranzo per 100 panettieri tradizionali della regione Basilicata, con piatti tipici come la cialledda, pane raffermo con pomodoro e verdure, gnocchi di pane su ragù materano e il cecio fritto, il dolce tipico del posto. Grazie alla cialledda più morbida e bagnata, la squadra blu riesce a vincere su quella rossa, e Michele Pirozzi e tutto il suo gruppo sono salvi, riuscendo a scampare dalla tanto temuta Pressure.

MICHELE P., LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: I SUOI PREGI (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Il simpatico Michele è un concorrente con molte abilità culinarie, si è distinto nella preparazione di piatti della tradizione, come la sua pasta cozze e fagioli presentata ai giudici la prima volta, o la carne grigliata che ha stupito Mister Bastianich e il suo spirito americano: in tutte le varie prove ha sempre saputo spiccare anche per l'entusiasmo che mette nei suoi piatti e nelle preparazioni, dimostrando spesso creatività e fantasia. E' laureato in sociologia, ma attualmente si occupa di un mestiere un po' particolare, ovvero l'arte funebre: nonostante questo suo lavoro, paradossalmente dimostra uno spirito sempre simpatico, auto-ironico e allegro, che lo aiuta sia nella vita che nella sua grande passione, la cucina. Sempre pronto allo scherzo, Michele gioca con i giudici senza perdere mai il rispetto e senza mai peccare di irriverenza o sfrontatezza: difficile trovare un lato negativo in questo concorrente.

MICHELE P., LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA CI ASPETTIAMO DA LUI? (OGGI, 12 GENNAIO 2017)Nella prossima puntata di Masterchef Italia 6, Michele Pirozzi dovrà affrontare nuove Mistery Box e Invention Test, lottando con tutto il suo impeto, come ha sempre fatto: nella prova esterna, come si evince dalle anticipazioni dell'ultima puntata, vediamo i concorrenti cucinare in alta montagna, a contatto con i sapori tipici del latte e del formaggio. I telespettatori si aspettano un Michele allegro e frizzante, e i suoi piatti sempre carichi di emozione, decorati con qualche espressione dialettale colorita!

