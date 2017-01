Masterchef Italia 6 / Ed. 2017 quarta puntata: diretta, concorrenti ed eliminati. Doppia Mystery Box per gli aspiranti chef (oggi, 12 gennaio)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 QUARTA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, I GIUDICI E GLI ELIMINATI (OGGI, 12 GENNAIO) - Le cucine di MasterChef Italia 6 sono pronte a riaprire i battenti: stasera, 12 gennaio 2017, andrà in scena il quarto appuntamento con il cooking talent show, come sempre su Sky Uno. I concorrenti, dopo le prime sfide della settimana scorsa, dovranno nuovamente vedersela con Mystery Box (dopo la vegetariana, cosa andrà in scena?), l’Invention Test, la Prova in esterna e il tanto, tanto temuto Pressure Test: i primi a capitolare, la settimana scorsa, sono stati Lalla Pedriali (all’anagrafe Alves) e Antonella Orsino, eliminata proprio durante l’ultima sfida del Pressure. Entrambe si sono dovuto togliere il grembiule di MasterChef, abbandonando il loro sogno, e così la MasterClass appena formata è scesa da un numero di 20 ad un numero di 18 concorrenti. Gli aspiranti chef, anche durante la quarta puntata del talent, dovranno presentatori davanti ai quattro giudici - Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo - per dare prova delle loro conoscenze e della loro abitlià. Chi seguirà Lalla e Antonella sulla scia delle eliminazioni a MasterChef Italia 6?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 QUARTA PUNTATA: CHI C’È ANCORA IN GARA? (OGGI, 12 GENNAIO) - Nonostante le prime due eliminazioni, sono ancora parecchi i concorrenti in gara a MasterChef Italia 6: 18, per la precisione. Ciascuno di loro è pronto ad andare in onda su Sky Uno nella quarta puntata del cooking talent show, in programma stasera: ritroveremo dunque Valerio Braschi e Margherita Russo, che si sono ritrovati alla guida dei team blu e rosso nella primissima prova in esterna della competizione. Insieme a loro ci saranno anche Marco Vandoni, spedito subito al Pressure Test dal suo capitano, prima di potersi mettere alla prova, e Mariangela Gigante, i cui consigli sono rimasti inascoltati dai compagni di squadra a Matera. Andando avanti, tra i concorrenti della trasmissione ritroveremo anche Giulia Brandi e Vittoria Polloni, insieme a Michele Ghedini e Alain Stratta. Pronti a tornare in scena anche il ‘casalingo’ Daniele Cui, Gabriele Gatti e il promettente Roberto Perugini. Per concludere, ci saranno Michele Pirozzi, Gloria Enrico, Cristina Nicolini, Marco Moreschi, Loredana Martori e Barbara D’Aniello.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 QUARTA PUNTATA: LE PROVE DELLA SERATA (OGGI, 12 GENNAIO) - Si parte nuovamente con la Mystery Box durante l’appuntamento con MasterChef Italia 6 in programma stasera, giovedì 12 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Sky Uno. Questa volta, però, la sfida potrà andare in due direzioni differenti per i 18 aspiranti chef che ancora indossano il grembiule del cooking talent show. La Mystery infatti sarà doppia: la prima, scelta “Safe”, permetterà ai partecipanti di scoprire in anteprima gli ingredienti a disposizione, mentre la seconda scelta - “Risk” - sarà al buio, come sempre accade. La differenza è che coloro che sceglieranno per il rischio avranno a disposizione dieci in minuti in più per realizzare sul loro piatto e presentarlo ai giudici. Per la prova in esterna, invece, si viaggerà fino in Alto Adige: le due brigate dovranno dimostrare di saper rispettare le tradizioni e i tempi. Davanti a 60 pastori, in occasione della festa per l’apertura delle malghe, bisognerà cucinare un menù ricco di specialità tirolesi. Chi se la caverà meglio degli altri e potrà aggiudicarsi in automatico la salvezza dall’eliminazione?

