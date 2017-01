Music di Paolo Bonolis / Pagelle, i top e i flop della prima puntata: uno show da 110 e lode. GUARDA I VIDEO (Canale 5, 11 gennaio 2017)

MUSIC PAOLO BONOLIS, PAGELLE PRIMA PUNTATA: I TOP- Music, il nuovo scoppiettante programma di Canale 5 guidato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è davvero pazzesco: un cast eccellente, un dietro-le-quinte ricchissimo tra autori, sceneggiatori, coreografi, musicisti e cantanti, ballerini, tecnici e molti altri ancora "membri dello staff"; un parterre di ospiti degno di nota, tra questi Simon Le Bon, John Travolta che ha ballato anche la Disco Music della Febbre del Sabato Sera, e poi ancora Noemi, Fedez e J Ax, Francesco Renga... insomma, tutto di Music ha rappresentato una mossa vincente. Non è stato uno dei classici e ormai vecchi programma sulla musica: la musica ha accompagnato il tutto, ha fatto da base, da sottofondo. C'è stato ben altro: interviste, grandi ospiti, battute, commenti, ricordi di eventi passati ed emozioni e affetti, coreografie spettacolari e tutto questo, insieme, ha rappresentato una strategia da 110 e lode. E bacio accademico. I FLOP - Nonostante Music sia stato un programma eccellente e abbia regalato agli spettatori in studio e a quelli da casa delle emozioni molto forti, con il potere della musica e gli innumerevoli ospiti che uno dopo l'altro si sono susseguiti sul palco, possiamo trovare qualche piccola sfumatura che, seppur piccola e quasi insignificante, ha però inciso in maniera negativa. Come l'orario, per esempio: far finire un programma più di mezzora dopo la mezzanotte non garantisce né pubblico, né ascolti ma solo arrabbiare i telespettatori che, da casa, anche si social tendono a lamentarsi sempre più spesso della durata eccessiva dei programmi. Come accade puntualmente per ogni edizione di Sanremo sempre giudicata "eccessivamente lunga" da chi guarda da casa. A Music anche qualche altro flop, come per esempio l'eccessiva carrellata di ospiti che non garantivano molta continuità ma al contrario, nonostante il loro numero così cospicuo possa far solo bene al programma, portavano il pubblico a cambiare realtà subito dopo pochi minuti (Fabiola Granier)

MUSIC PAOLO BONOLIS, PRIMA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, IL PIANOFORTE DI JOHN MILES E LE MAGICHE COREOGRAFIE DEL CORPO DI BALLO( CANALE 5, 11 GENNAIO 2017) - È appena iniziato Music, l'attesissimo spettacolo in prima serata di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis accanto al mitico compagni di sempre Luca Laurenti. Il programma, che vede tra gli autori anche lo scrittore e regista Federico Moccia, incomincia sulle note di Music. Grandissima e molto artistica la coreografia del corpo di ballo, vestito solo da una gonna lunga color carne. Arriva il conduttore, Paolo Bonolis, che accompagnato dal pianoforte e dal fortissimo applauso del pubblico, introduce lo spettacolo di Music che, naturalmente, come possiamo capire direttamente dallo stesso titolo, sarà tutto legato al magico mondo della musica. Attesi tanti ospiti di grande calibro, tra cui Francesco Renga, Elisa, Piero Pelù, Tony Hadley, Manuel Agnelli, John Travolta, Noemi, Morgan, e J-Ax e Fedez. Il direttore d'orchestra, Diego Basso, viene subito presentato da Bonolis che ringrazia anche John Miles. SIMON LE BON E IL POTERE DELLA SUA MUSICA - Perché ancora un programma di musica? Cosa ci sarà di diverso in questo nuovo spettacolo di Paolo Bonolis e Luca Laurenti? La musica ha tante anime, tante sfaccettature. La musica si può anche raccontare, non solo suonare e cantare. Il primo tra i tantissimi ospiti di Bonolis in Music è Simon Le Bon, voce dei Duran Duran. La prima domanda del conduttore al cantante riguarda Sanremo, con la loro apparizione nell'edizione del 2008 con Pippo Baudo alla conduzione. Si parla di tutto, di musica, di donne e di amore. Per Simon c'è una sorpresa: Le Bon, soggetto principale del film "Sposerò Le Bon", incontra l'attrice protagonista della pellicola, visibilmente emozionata all'incontro con il suo "marito" di sceneggiatura per la prima volta di fronte a sè. Qual è la canzone della vita di Simon Le Bon? Si intitola "In a broken dream"di Rod Stewart. Simon, poi, canta il brano accompagnato dall'orchestra. C'è una sorgente di diffusione musicale, che è rimasta sempre la stessa: è la voce di un madre: a raccontarla, come secondo ospite, Francesco Renga. Il cantante, assieme a Paolo Bonolis, è seduto accanto ad un tavolo e fa colazione con latte e biscotti. IL RITORNO DELLA DISCO MUSIC, CHI PUO' BATTERE PAOLO? JOHN TRAVOLTA! - Le canzoni che Francesco Renga ascoltava da piccolo sono poi diventati alcuni dei brani fondamentali della sua carriera, della sua crescita professionale e umana. A Music, infatti, il cantante ha interpretato "L'ultima occasione" di Mina, una canzone che Tenga ha voluto dedicare alla mamma Iolanda (puoi rivedere la sua esibizione qui). Finalmente arriva lui, è il suo momento: accolto da una standing ovation del pubblico arriva in studio Luca Laurenti. Luca, però, viene subito ironicamente "congedato" da Bonolis, rimandando il suo spettacolo a dopo. Luca però rimane sempre sul palco, inscenando con Paolo un divertente siparietto "piccante". Una delle musiche mai passate di moda è la Disco Music, con le sue mode e le sue tendenze, gli stili e i vestiti. Chi si ricorda le discoteche? Studio 54 e Odissea 2001, veri e propri templi della Disco Music, videro ballare uno dei simboli di questo genere... chi? Paolo Bonolis, ovviamente. Ma chi sarà davvero il re? Chi entra in studio? John Travolta! J-AX E FEDEZ CANTANO "DOMANI SMETTO" - a Music è possibile davvero vivere emozioni fuori dalla norma: a realizzare uno dei suoi più grandi sogni, infatti, è stata Lorella Cuccarini che, per anni, ha portato a teatro lo spettacolo di Grease. Mai avrebbe pensato di incontrare mai nella sua vita il grande John Travolta, eppure è stato così. Lorella infatti è entrata nello studio molto emozionata e ha cantato la versione di Grease "Tu sei fatto per me" tra le braccia di John Travolta. Salutato il grande John arriva in studio Fedez. Federico e Paolo parlano, seduti sui gradini dello studio, del senso e del significato di un rapper oggi: rap come musica di protesta, come testo di rivoluzione, perché piace così tanto e perché viene usata e amata così tanto da tutti. Qual è la canzone di Fedez legata al passato e all'adolescenza? "Domani smetto" di J Ax con gli Articoli 31. E sono proprio loro due, Ax e Fedez a cantare il brano sul palco accompagnati da tutto il pubblico. EZIO BOSSO SUONA BEETHOVEN E LUCA LAURENTI CANTA LA SUA CANZONE - si continua a volta, sogna e emozionarsi con la musica di Music: Paolo Bonolis dà il benvenuto al nuovo ospite di puntata, il grande maestro Ezio Bosso. Il compositore racconta a Paolo la bellezza della musica suonata al pianoforte e il potere della melodia nel cuore della gente. Scrivere un brano non vuol dire scrivere e basta, ma ha un significato ulteriore: vuol dire lasciare qualcosa a qualcuno. "Al chiaro di luna" di Ludwig van Beethoven è il brano che il maestro ha suonato al piano sul palco di Music catturando l'attenzione di tutti e commovendo il pubblico come solo lui riesce a fare. La trascinante sensibilità della musica suonata da Ezio Boss fa commuovere anche tutto il pubblico che, al termine dell'interpretazione del maestro, la salutano e lo ringraziano con un forte applauso e una standing ovation. Anche Paolo Bonolis raggiunge il musicista e lo abbraccia profondamente. Arriva anche il momento di Luca Laurenti che entra in studio: quale sarà la canzone della sua vita? Paolo cerca di "suggerire" a Luca la risposta corretta, ma Luca sembra non capire: dopo qualche tentativo "capisce" il messaggio. LUCA LAURENTI "CAN'T STOP THE FEELING", MANUEL AGNELLI RACCONTA STORIE "CURIOSE" AI CONCERTI DEGLI AFTERHOURS - "Non è questa la canzone della sua vita!", urla Paolo Bonolis a Luca Laurenti che canta la "sua canzone della vita" ma sembra non percepire i messaggi e le occhiate di Bonolis. A Music, però, dopo vari tentativi, sostenuti anche dall'orchestra complice del conduttore, finalmente si parla di "Can't stop the feeling" di Justin Timberlake. È proprio questa la canzone che Luca, munito anche di occhiali da sola e telecamera personalizzata, canta accompagnato dall'entusiasmo di tutto il corpo di ballo. È il momento dell'arrivo di Manuel Agnelli, introdotto dalla storia un po' particolare e sfortunata dei Beatles. Ora, che è giudice, ci sarà su di lui la responsabilità di decretare il futuro, in maniera positiva o negativa, di qualcuno? Così come successe anche ai Beatles, che videro in un primo momento le loro chance buttate a terra. Manuel racconta un fatto "piccante" e altrettanto divertente accaduto a uno dei suoi concerti con gli Afterhours. STASH SPIEGA L'ORIGINE DEL SUO NOME CON LA CANZONE "MONEY" (CANALE 5, 11 GENNAIO 2017) - Manuel Agnelli a Music ha voluto scegliere e portare una delle canzoni più belle della sua storia, una delle prime con cui si è "scontrato" nel suo percorso: al pianoforte Agnelli canta "The Long And Winding Road" dei Beatle, risalente all'anno 1970 e presente all'interno dell'album "Let It Be". I talent, secondo Paolo Bonolis, pensa che i talent siano posti e occasioni davvero utili per trovare delle pepite d'oro. Ed è quello che è successo ad una band di Amici, The Kolors, che arriva a Music con "Money". Stash racconta quale sia l'origine del suo nome, proprio in relazione alla canzone Money: all'interno del brano, infatti, si fa riferimento ad un "gruzzoletto", appunto, uno "stasi" fatto di "cash", di denaro, di soldi. Fare uno Stash, quindi, significherebbe nella canzone, fare un gruzzolo. E il papà di Stash, amando la canzone e i Pink Floyd, ha preso questo nome e l'ha dato a suo figlio. ELISA CON "HALLELUJAH" E RADIO 105 CON SIMON LE BON. ENZO AVITABILE RICORDA PINO DANIELE (CANALE 5, 11 GENNAIO 2017) - a Music arriva la poesia, la delicatezza e la grande armonia di una cantante pazzesca come Elisa che ha voluto portare sul palco del programma condotto da Paolo Bonolis il ricordo di Leonard Norman Cohen, scomparso sa soli due mesi circa, con Hallelujah (guarda qui la sua esibizione). Delicatissima come sempre, con una grazia infinita, Elisa ha davvero fatto venire la pelle d'oca a tutti quanti. All'interno di Music anche i ragazzi di Radio 105 che sono a tu per tu con gli ospiti del programma: li seguono, li intervistano, raccolgono le loro emozioni poco prima del loro ingresso sul palco o un attimo dopo la loro performance, proprio per captare "live" le sensazioni più accese. Uno dei primi ad essere intercettato è stato Simon Le Bon. Ora Paolo Bonolis, davanti ad un leggio, invita tutti ad immaginassi una scena: a Scampia, la terra di nascita di Enzo Avitabile, che sognava di cantare con James Brown e comincia a imparare a suonare il sassofono. Enzo Avitabile arriva sul palco di Music con Sex Machine di James Brown e la canta assieme a Marcus Miller. La chicca che annunciava Paolo Bonolis prima della pubblicità è presto servita: arriva la melodia di Pino Daniele con "A me me piace 'o blues" suonata e cantata da Miller e Enzo insieme.

MUSIC, PRIMA PUNTATA: OSPITI, PAOLO BONOLIS E LUCA LAURENTI IN PRIME TIME CANALE 5 (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Vi siete mai chiesti quali sono le canzoni preferite dei nostri idoli? Stasera, mercoledì 11 gennaio 2017, è pronto a sbarcare sul piccolo schermo di Canale 5 Music, un vero e proprio viaggio dentro la musica che andrà in scena dal prestigioso Teatro 5 di Cinecittà, lo studio di posa di Federico Fellini. Alla guida del nuovo format della rete ammiraglia Mediaset ritroveremo l’ormai collaudata - e amatissima - coppia di presentatori composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ha fatto davvero scintille qualche tempo che fa riportando in scena Ciao Darwin - La resurrezione. Bonolis, in particolare, guiderà i telespettatori in un viaggio capace di svelare il mondo della musica sotto punti di vista e sfaccettature davvero eccezionali, carichi di novità ed emozioni. E la domanda principale alla quale si cercherà di rispondere a Music sarà fondamentalmente una: quali sono gli idoli dei nostri idoli? Qual è la musica della vita di chi la musica la scrive, la canta, la porta in scena in giro per il mondo, ne costruisce la sua carriera? Alcuni dei pezzi più belli verranno interpretati da alcuni grandi nomi ospiti in studio, sempre accompagnati da una superband e da un’orchestra composta da 64 musicisti e diretta dal Maestro Diego Basso.

MUSIC, PRIMA PUNTATA: OSPITI, CHI FARÀ CAPOLINO NELLO STUDIO 5 DI CINECITTÀ? (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Sono davvero tante le personalità pronte a fare capolino sul piccolo schermo di Canale 5 a Music, il nuovo programma in partenza stasera sotto la guida di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Si parte, per esempio, dal recentissimo giudice di X Factor Manuel Agnelli, per passare ai giovanissimi Benji e Fedde e anche ad alcuni pilastri come John Miles, John Travolta, Ezio Bosso e Simon Le Bon. Tra gli artisti italiani, faranno capolino anche la band ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi The Kolors, il rapper Fedez, la giudice di The Voice Dolcenera e Antonello Venditti. Sul palcoscenico di Music, andando avanti, saliranno ancora Marcus Miller ed Enzo Avitabile, Nek, Anastacia, Elisa e Piero Pelù, altro volto noto come coach del talent di Rai 2. Per concludere, ci saranno Gerard Depardieu, Morgan, Loredana Bertè e Noemi, Arturo Brachetti, Gianna Nannini e Tony Hadley. Pronti a rivivere alcuni dei più grandi successi di tutti i tempi? L’appuntamento con Music è in programma stasera, 11 gennaio 2017, sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21.10.

MUSIC, PRIMA PUNTATA: OSPITI, PARLA IL CONDUTTORE PAOLO BONOLIS (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - “È una trasmissione senza gara. Non vince nessuno, non ci sono premi, non c’è una giuria, non c’è una partecipazione a Sanremo, non c’è un contratto con una casa discografica”: con queste parole, in un’intervista esclusiva rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore di Music Paolo Bonolis ha spiegato alcune degli ingredienti principali che caratterizzano il nuovo format pronto al debutto stasera, martedì 11 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Canale 5. “C’è semplicemente il piacere della musica” ha aggiunto ancora “che pensiamo sia ancor più bella quando la puoi raccontare”. Al fianco di Paolo Bonolis ci sarà Luca Laurenti, e in merito a questo il conduttore ha sottolineato: “Non poteva mancare: ha una bella voce, ama le canzoni. Con lui viviamo momento di musica, ma allo stesso tempo di divertimento. Manteniamo la logica della ‘leggerezza pensosa’ di Italo Calvino, facciamo una cosa che ci piace al contempo non ci prendiamo troppo sul serio”. Pronti a ritrovare questa fantastica accoppiata in prime time?

© Riproduzione Riservata.