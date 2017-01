Oroscopo 2017 / Paolo Fox, previsioni di oggi 12 gennaio 2017 a LatteMiele: Ariete, Gemelli, Leone, Capricorno, Scorpione, Pesci e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017 PREVISIONI DI OGGI 12 GENNAIO 2017 A LATTEMIELE: SEGNO PER SEGNO - Il nuovo anno continua a riservarci nuove sorprese, ma per fortuna c'è l'Oroscopo 2017 di Paolo Fox a fornirci previsioni e indicazioni oggi, giovedì 12 gennaio. Il famoso astrologo, intervenuto ai microfoni di Latte e Miele, ha svelato i suggerimenti delle stelle per i segni dello Zodiaco, suggerendo anche preziosi consigli. E sono in tanti a tenerne conto, ma non solo per avere buoni risultati nella sfera sentimentale: c'è chi segue le analisi di Paolo Fox per capire come muoversi nel complicato mondo familiare e chi, invece, aspetta le previsioni dell'astrologo per valutare eventuali affari e investimenti. Uno degli aspetti più importanti dell'Oroscopo è la verifica e, infatti, lo stesso Paolo Fox invita ad approfondire le sue previsioni. Del resto i segni zodiacali sono condizionati da diversi aspetti, come l'ascendente e i movimenti delle stelle, tutti fattori da non sottovalutare.

TUTTI I SEGNI - È arrivato, però, il momento di scoprire le previsioni di Paolo Fox per l'Oroscopo 2017 per quanto riguarda tutti i segni dello zodiaco. Ariete - non sempre chiarire le cose con forza e insistenza è la soluzione migliore. Per questo oggi bisogna lasciar passare l'acqua sotto i ponti per non rischiare di rovinare un rapporto importante. Toro - dovresti accumulare energia e utilizzarla poi a favore di situazioni valide. Domani e sabato potresti avere un piccolo calo fisico. Da questa sera comunque qualcosa cambierà. Tempo di verifiche per quanto riguarda l'amore, sappiate che con il segno dei Pesci e del Capricorno c'è più feeling. Gemelli - regna l'insoddisfazione. Questo Saturno opposto rimette in gioco alcune certezze che riguardano il lavoro, quindi si deve fare tutto da soli. Le novità si susseguono lentamente, ma venerdì e sabato sono giornate migliori per i sentimenti. Di recente qualcuno ha avuto qualche perplessità in tal senso, quindi bisogna stare attenti. Recupero netto comunque da febbraio, per ora le storie sono ambigue. Cancro - qualche insoddisfazione di lavoro. C'è una problematica legata all'ambiente circostante che crea qualche dubbio. Momento valido, invece, per l'amore e in particolare per chi ha voglia di cercare qualcosa in più. Leone - ama le sfide e le persone che in amore gli tengono testa. Per quanto riguarda il lavoro, invece, bisogna cercare dei compromessi e non rischi. Da febbraio si aprirà una fase caratterizzata da grandi scelte. Vergine - La vita sentimentale è sottoposta ad un certo stress. L'amore è più lontano, ma domenica è la giornata giusta per stare accanto ad una persona. Quella di oggi, invece, resta una giornata importante anche se ci sono delle perplessità di lavoro, oltre che opportunità. Bilancia - Avverte un calo fisico, ma tra venerdì e domenica avrà modo di recuperare. Non bisogna rimanere ancorati al passato per paura di affrontare il futuro e questo è un consiglio valido per gli aspetti che riguardano l'amore e il lavoro. Tra febbraio, marzo e aprile si affronteranno cambiamenti, quindi è utile anche qualche controllo fisico. Scorpione - vive un periodo di grande intuizioni. Dopo mesi di stallo, ora ritrova forza e apprezza di più la vita. Dimostra inoltre maggiore reattività e mostra più forza anche in amore. Sagittario - giornata interessante, ma è utile muoversi anche in proiezione futura: lunedì e martedì, ad esempio, sarà opportuno valutare l'amore con una sorta di lieve distacco per scorgere meglio anche le piccole imperfezioni. Se una storia non va, fate attenzione almeno fino alla fine di gennaio. Da febbraio, invece, qualche opportunità in più. Capricorno - è molto attento ai soci e alle collaborazioni, perché qualcosa può cambiare. Per quanto riguarda, invece, l'amore, se c'è qualche problema bisogna parlarne, soprattutto domenica. Oggi, però, è meglio evitare le discussioni. Previsto un lieve calo fisico, ma recupererete da venerdì. Acquario - sono importanti i rapporti con gli altri. Sappiate usare il denaro per stare bene, quindi per creare condizioni di benessere. Quelle di venerdì e sabato sono giornate nelle quali si registrano flessioni, quindi non attivate polemiche in amore. Pesci - è il momento migliore per valutare un progetto, per cercare una soluzione. Oggi avrete una conferma per il futuro. Quest'anno comunque sarà di lotta per preparare una sorta di rivincita. E ricordate che ogni emozione dovrà essere vissuta al meglio.

