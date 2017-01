RIDDICK/ Su Rai 4 il film con Vin Diesel e Katee Sackhoff

RIDDICK, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 12 GENNAIO 2017: IL CAST - Riddick è il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 12 gennaio 2017 alle ore 21.05. La pellicola di fantascienza è stata affidata alla regia di David Twohy nel 2013 dove il protagonista è il celebre Vin Diesel. Il film ha avuto modo di essere già in programmazione sulle reti televisive nazionali. La sua durata è di circa due ore ed oltre alla buona interpretazione del protagonista si possono notare anche le presenze di altri attori ed attrici che riempiono il cast come Katee Sackhoff, Dave Bautista e Karl Urban tra gli altri. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

RIDDICK, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 12 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il protagonista Richard B. Riddick si trova su un pianeta dove viene preso di mira da diversi animali, prima un uccello rapace e poi da altri che sembrano delle iene. Per le ferite riportate, deve cercare un riparo ed una volta trovato, gli torna in mente come sia finito in tale posto. Riddick è divenuto il nuovo Lord Marshal per aver ucciso il suo predecessore, ma non volendo tale titolo lo cede per far ritorno alla sua terra natia. Vaako, colui che prende il titolo di Lord Marshal, fa sì che l'uomo torni dove vuole, ma il suo sottoposto invece tenta di uccidere il protagonista che ribellandosi fa fuori i suoi uomini. Riddick si trova su una terra sconosciuta e deve cercare il modo per uscirne: non sarà per nulla facile, così si prepara a superare questa grossa sfida. Con sè ha un cucciolo di iena, e man mano che va avanti, si accorge che i pericoli sono sempre in agguato infatti dei velenosi animali rischiano di ucciderlo. Ad aggravare il tutto poi ci sono le arrivi di due navi con pericolosi uomini a bordo, capitanati rispettivamente da Santana e Johns. Inizia così una vera e propria guerriglia per il protagonista...

