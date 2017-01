SANREMO 2017/ Maria De Filippi e Carlo Conti per il "trionfo" del nazionalpopolare

Il 67° Festival della Canzone Italiana, detto alla buona Festival di Sanremo, è già partito scoppiettante e con fuochi d'artificio molto in anticipo. Non ieri con la conferenza stampa di presentazione, ma una settimana fa quando la rivista "Chi" aveva annunciato la partecipazione di Maria De Filippi. Detto, fatto. Maria Oro De Filippi, affiancherà il Moro Carlo Conti nella conduzione. Non ci saranno vallette o fotomodelle, e la signora di Mediaset avrà un ruolo alla pari del conduttore, che è però il direttore artistico. La querelle con "Chi" era nata perché il settimanale sosteneva che tra i due conduttori c'era già un accordo nato da un approccio estivo a Follonica. E Pier Silvio pare si sia dovuto adeguare.

Maria Oro con i suoi programmi, prodotti dalla sua Fascino, tiene in piedi gli ascolti di Canale 5. La prima puntata di sabato scorso di C'è Posta per Te ha rasentato il 25% di share. Per non parlare di Amici e di Uomini e Donne. In altri articoli ho sempre scritto che tutto quello che lei tocca diventa oro e il Biscione le ha rinnovato a occhi chiusi il contratto a giugno. Non scritto, ma detto, ha perciò avuto la forza di aiutare suo marito-mentore che ha un programma, L'Intervista su Canale 5, Maurizio Racconta su Iris e Maurizio Costanzo Show su Retequattro ma che si sposterà, guarda un po', su Canale 5.

Su Maria Oro e sulla sua professionalità nulla da dire, rumors di vecchia data mi dicevano di una grande lavoratrice, attenta a tutto ciò che le accade intorno, pronta a cogliere ciò che può essere importante per i suoi prodotti, consigli esterni compresi. I suoi programmi forse sono criticabili e opinabili, anche se Amici è orami un Saranno Famosi all'ennesimo potenza, che sforna poi personaggi che sbancano le classifiche, vincendo anche Sanremo, e quest'anno usciti dalla sua scuola ci saranno Elodie, Sergio Sylvestre e Alessio Bernabei.

Mediaset, da anni non controprogramma il Festival, cioè non si mette di traverso, perciò aldilà delle polemiche con "Chi", nessun problema a cedere in prestito la De Filippi a Raiuno, diciamo forse che è una specie di joint-venture. Il Moro è il corrispettivo di Maria per la Rai. Anche i suoi programmi vanno bene e il suo Festival ha lasciato il segno. Per dirla tutta, sono l'eccellenza dei conduttori nazionalpopolari italiani. Insieme dovrebbero fare sfracelli negli ascolti, questo lo verificheremo, certo che Maria potrebbe portare in dote a Raiuno il suo pubblico più giovane. Presumo che Maria, come ha detto scherzando in conferenza stampa, farà qualche balletto con il Moro, ma non sarà solo la bella statuina che annuncia le canzoni.

Il Moro nelle vesti di direttore artistico ha confermato (e come non poteva!) che il fulcro del Festival sono la musica e le canzoni. I big in gara saranno 22, con eliminazioni provvisorie e ripescaggi con le cover e poi in 20 per restare in 16 nella finale. Alcuni nomi eccellenti: Al Bano, Paola Turci, Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro, Giusy Ferrari, Gigi D'Alessio, Michele Zarrillo, Clementino, Marco Masini, ecc. Forse ho un po' troppo sparolato sul duo Oro-Moro, ma sulle canzoni, non potendole per regolamento ascoltare prima, ne parleremo a tempo debito.